Il Segreto | trame 9-13 luglio e anticipazioni spagnole

Il Segreto le trame della prossima settimana : da lunedì 6 a venerdì 13 luglio : Francisca offre il suo aiuto a Saul a patto che lasci per sempre Julieta, intanto tutto il paese è sulle tracce di Carmelito.

Il Segreto - Candela disperata scappa da Severo : anticipazioni trame dal 9 al 13 luglio : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 9 luglio a venerdì 13 luglio. Attenzione però agli orari di questa settimana che cambieranno leggermente di giorno in giorno: lunedì, giovedì e venerdì, giorni in cui non vengono giocate le partite dei Mondiali, l’orario è quello canonico delle 15.30 mentre martedì e ...

ANTICIPAZIONI/ Il Segreto - trame spagnole : Carmelito viene ritrovato - Severo innamorato : Le ANTICIPAZIONI spagnole de Il Segreto finalmente ci portano una lieta novella: Carmelito è vivo e presto potra' dormire sonni tranquilli tra le braccia di suo padre. Severo, dopo diverso tempo dalla morte di Candela, iniziera' a provare ancora interesse per la vita e per l'amore. Il merito sara' della bella Irene, una giornalista in carriera che, interessatasi al caso della scomparsa di Carmelito, si trasferira' per un periodo a Puente Viejo. ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 9 al 13 luglio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 9 a venerdì 13 luglio 2018: Finalmente, Carmelo e Adela pronunciano il tanto atteso sì alla presenza di tutti i loro amici nella chiesa di Puente Viejo. Per partecipare al matrimonio, Candela lascia il piccolo a Venancia, ma continua a essere preoccupata per lui per l’intera giornata e, forse, non ha torto. Saul viene arrestato dalla Guardia Civile e messo in isolamento per un giorno, ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole e trame prossima settimana : anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: la vendetta di Fernando settimana particolare per Il Segreto: infatti andranno in onda solo due puntate serali su Rete 4 lunedì 2 e martedì 3 luglio. Gli episodi pomeridiani su Canale 5 non verranno trasmessi per lasciare spazio ai Mondiali di calcio. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Fernando Mesia, tornato a Puente Viejo in pianta stabile, cercherà di portare a termine la sua ...

Il Segreto - anticipazioni trame dal 2 al 5 luglio : si passa su ReteQuattro causa Mondiali : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 2 luglio a giovedì 5 luglio, con diverse variazioni su canali e orari. La novità più evidente è che salta del tutto l’appuntamento di venerdì 6 luglio ma le puntate di lunedì 2 e martedì 3 luglio si spostano in prima serata su ReteQuattro ma, attenzione, non allo stesso ...

Il Segreto le trame della prossima settimana : da lunedì 2 a venerdì 6 luglio : Mentre Candela dispera per il rapimento di Carmelito, la Montenegro dovrà fare i conti con una inaspettata rivelazione sul conto dei fratelli Ortega.

Il Segreto - anticipazioni trame dal 25 al 29 giugno : Ulpiano vuole vendicare il padre ucciso : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 25 giugno a venerdì 29 giugno, sempre alle 15.30. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Francisca svela a Ulpiano chi è l’assassino del padre Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di ...

Il Segreto Anticipazioni : Teresa Sierra di Una Vita - sarà presto nelle trame della soap : New entry nel cast dello soap. Arriva la Teresa Sierra di Una Vita che interpreterà il ruolo di Elsa, una ragazza dal cuore puro ma con una travagliata storia d'amore.

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate del 2 e 3 luglio su RETE 4 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO di lunedì a martedì 3 luglio 2018 (in prima serata su RETE 4): Raimundo rimprovera duramente Francisca, chiedendole di lasciare in pace Saul e Julieta. Ulpiano si riavvicina a sua madre ed acconsente alle sue nozze con Carmelo. Julieta ascolta una conversazione tra Adela e Carmelo ed avvisa Saul del piano di sabotaggio del concerto organizzato da Francisca. Saul chiede aiuto agli uomini che lavorano ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 25 al 29 giugno 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 25 a venerdì 29 giugno 2018: Mentre Saul sta ancora riflettendo sull’ultimatum pronunciato da donna Francisca, Ulpiano ha ben chiaro quello che vuole: non intende assolutamente perdonare Carmelo per aver ucciso il padre. Dolores è molto triste perché Tiburcio le annuncia che presto il circo lascerà Puente Viejo. Rosa è molto agitata perché Julieta ed Emilia tardano a rientrare ...

Il Segreto - anticipazioni trame dal 18 al 22 giugno : Francisca svela ad Ulpiano chi è l’assassino di suo padre : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 18 giugno a venerdì 22 giugno, sempre alle 15.30. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Prudencio bacia Julieta, Saul viene scoperto Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap ...