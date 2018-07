Il segnale che indica se una coppia divorzierà

vanityfair

(Di sabato 7 luglio 2018) Sembra un paradosso: più ci si piace, meno il matrimonio durerà. Secondo gli studiosi del Department of Human Ecology dell’University of Texas, ilche aiuta a prevedere quali coppie sono a rischio di divorzio è proprio l’eccesso di affetto e sentimento nei primi anni di matrimonio. Per arrivare a questa conclusione, il team di ricerca ha seguito 168 coppie per 13 anni. Secondo lo studio, pubblicato sul Journal of Personality and Social Psychology, «le coppie che poi divorziano, nei primi due anni di matrimonio mostravano circa un terzo di “affetto” in più rispetto alle coppie che sono rimaste felicemente sposate. I risultati sostengono l’idea che la disillusione, la distruzione dell’amore, il declino palese dell’affetto, la perdita della convinzione che il proprio coniuge sia comprensivo e l’aumento dell’ambivalenza portano al divorzio», come hanno scritto gli autori. Un ...