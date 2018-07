Il ritrovo tra sorrisi e ricordi dei figli del dirigibile perduto

ilgiornale

: @NicoEsp72 @lucarallo @emilceron @attanasio_g @MathewMeladoro @GiovannaDiTroia @nomadidigitali @MilaniAnnalisa… - s_piumarta : @NicoEsp72 @lucarallo @emilceron @attanasio_g @MathewMeladoro @GiovannaDiTroia @nomadidigitali @MilaniAnnalisa… - infoitsport : Ritrovo tra ex viola: Christian Maggio al Benevento di Mirko Savini - arlcobain : 'cazzo arlene, se mi ritrovo tra le mani chi ti ha ridotta a stare male così con te stessa giuro che lo uccido' e sto volando -

(Di sabato 7 luglio 2018) Mussolini aveva gufato prima della partenza dall'aerodromo milanese di Baggio, "si, generale, mai andare due volte contro lo stesso destino". Umberto Nobile solo due anni prima, nel 1926, aveva sorvolato il Polo Nord con Roald Amundsen a bordo del Norge, un successo cavalcato al galoppo dal regime. Il duce aveva anche ammonito Nobile che non si facesse troppe illusioni, l'impresa delItalia non "colpirà la fantasia popolare come quella precedente". In realtà la spedizione avrebbe catturato l'attenzione dei media internazionali per lo schianto dell'"Italia" sul pack, soprattutto per l'odissea degli otto superstiti (su sedici) della Tenda Rossa; poi il mondo si sarebbe diviso sulla condotta del comandante irpino che si mise in salvo per primo, ("Nobile come Schettino in fuga dalla Concordia", disse Folco Quilici nel 2017, pochi mesi prima di morire).Novant'anni dopo ...