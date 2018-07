Il Pd si riunisce ancora per non decidere | Martina segretario e congresso a renziani

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 luglio 2018) Non sono bastati gli infiniti rinvii e i tentativi di far rimarginare le ferite. Il Partito democratico uscito a brandelli dalle ultime elezioni si presenta alla tanto agognata Assemblea nazionale con le ideepiù confuse di come è partito. Le strade, come previsto da statuto, sono due: convocare subito iloppure eleggere uncon la maggioranza assoluta degli aventi diritto, cioè 501 voti. E qui sta l’inghippo: il reggente Maurizioha detto chiaro e tondo che non vuole fare ila scadenza, ma nessuno ha intenzione di aprire le danze delimmediatamente. Troppi i nodi da sciogliere e le dinamiche da chiarire. E soprattutto, una fetta del partito vuole ostacolare la strada a Nicola Zingaretti, l’unica presunta novità sul panorama democratico. Intanto la mediazione che sembra essere stata raggiunta è quella di rieleggere ...