Il Papa | Solidarietà e misericordia di fronte alle sfide migratorie

Migranti - il Papa : 'Solidarietà con equa divisione di responsabilità' : Francesco: 'Politica giusta è quella che si pone al servizio della persona, di tutte le persone interessate'

Migranti - Papa Francesco : “Unica risposta è solidarietà - ipocrita chi non vuole sporcarsi mani” : Papa Francesco lancia un nuovo messaggio in difesa dei Migranti: "Di fronte alle sfide migratorie di oggi l'unica risposta sensata è quella della solidarietà e della misericordia". Il Papa denuncia "l'ipocrisia sterile di chi non vuole sporcarsi le mani" e "i molti silenzi" di fronte alle migliaia di morti in mare.Continua a leggere

Migranti - Papa : unica risposta sensata è solidarietà : Nuovo appello di Papa Francesco all'accoglienza dei Migranti. "Di fronte alle sfide migratorie di oggi, l’unica risposta sensata è quella della solidarietà e della misericordia; una riposta che non fa troppi calcoli, ma esige un’equa divisione delle responsabilità, un’onesta e sincera valutazione delle alternative e una gestione oculata", ha detto il Papa nella messa celebrata a San Pietro ...

Papa Francesco : "Soccorrere i migranti in mare No a chiusure - sì a solidarietà" : Papa Francesco torna a parlare di immigrazione e lo fa proprio durante l'omelia per la messa per i migranti. Il Pontefice è stato chiaro ed ha ribadito la sua posizione ricordando i principi dell'accoglienza: "Il Signore promette ristoro e liberazione a tutti gli oppressi del mondo, ma ha bisogno di noi per rendere efficace la sua promessa. Ha bisogno dei nostri occhi per vedere le necessità dei fratelli e delle sorelle. Ha bisogno delle nostre ...

