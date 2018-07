Il Papa oggi a Bari con i Patriarchi : ANSA, - Bari, 7 LUG - Papa Francesco sarà oggi a Bari per una preghiera con tutti i Patriarchi delle Chiese orientali per il Medio Oriente, regione attraversata da tanti conflitti. Francesco arriverà ...

Oggi in edicola : under 15 in discoteca - ma con mamma e papà : Per gli spettacoli un focus sul concerto di Fabri Fibra , che si esibirà in piazza LOggia il 9 luglio in apertura al Brescia Summer Music 2018 . Infine nelle pagine di economia il dettaglio del piano ...

Il Papa chiede sostegno per il summit di Bari : pioggia di defezioni dei capi delle chiese cristiane : Invece le divisioni all'interno del mondo ortodosso continuano a scavare fossati e non sembrano ancora maturi i tempi per una riconciliazione, soprattutto tra Costantinopoli e Mosca. Le divisioni tra ...

Brigitte Nielsen oggi mamma : è nata Frida/ Foto - il papà è Mattia Dessì : Brigitte Nielsen mamma per la quinta volta a 54 anni, è nata Frida, la prima femminuccia dell'attrice: la dedica al marito Mattia Dessi per spazzare via le critiche.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 21:08:00 GMT)

“Divento papà!”. L’annuncio social del vip manda in tilt i fan. “Aiutatemi con il nome”. Pioggia di auguri da tutti i suoi super colleghi : Al momento non è dato sapere il sesso del bebè, tuttavia è già partito il sondaggio sui social in cui si chiede ai fan di dare dei suggerimenti sul nome del nascituro o nascitura. Quello che è certo, quindi, è che Giuliano Sangiorgi dei Negramaro si prepara a diventare padre. Il cantante avrà presto un figlio dalla compagna Ilaria Macchia. In un’intervista rilasciata lo scorso novembre a Vanity Fair, Sangiorgi si era detto pronto a ...

“Che figo!”. Ricordate il figlio di Gianni Morandi? Oggi Pietro ha 20 anni e ha preso la strada del papà : ecco cosa fa. E sorprende : “Questo è Tredici Pietro, mica pizza e fichi”. Pietro Morandi, figlio di Gianni e della sua seconda moglie Anna Dan, rappa così nel suo nuovissimo brano Pizza e fichi, appena uscito su YouTube (qui un frame dal video). Prodotto da Mr. Monkey, il pezzo porta la firma di Tredici Pietro, questo lo pseudonimo scelto dal ventenne per la sua avventura musicale. Non male per essere il debutto ufficiale. La produzione è orecchiabile e il ragazzo ...

Papa oggi a Ginevra - viaggio per unità cristiani e pace : Papa oggi a Ginevra, viaggio per unità cristiani e pace Papa oggi a Ginevra, viaggio per unità cristiani e pace Continua a leggere L'articolo Papa oggi a Ginevra, viaggio per unità cristiani e pace proviene da NewsGo.

Lorys Stival oggi avrebbe compiuto 12 anni - il papà : “Sento il tuo abbraccio” : Lorys Stival oggi avrebbe compiuto 12 anni, il papà: “Sento il tuo abbraccio” Lorys Stival oggi avrebbe compiuto 12 anni, il papà: “Sento il tuo abbraccio” Continua a leggere L'articolo Lorys Stival oggi avrebbe compiuto 12 anni, il papà: “Sento il tuo abbraccio” proviene da NewsGo.

Lorys Stival oggi avrebbe compiuto 12 anni - il papà : “Sento il tuo abbraccio” : Lorys Stival oggi avrebbe compiuto 12 anni, il papà: “Sento il tuo abbraccio” Lorys Stival oggi avrebbe compiuto 12 anni, il papà: “Sento il tuo abbraccio” Continua a leggere L'articolo Lorys Stival oggi avrebbe compiuto 12 anni, il papà: “Sento il tuo abbraccio” proviene da NewsGo.

Oggi Loris avrebbe compiuto 12 anni. La lettera commovente del papà : "Sento il tuo abbraccio" : Vorrei avere il coraggio di svegliarti ma so che non è possibile, perché Oggi sei tu a insegnare al mondo il valore della vita, proteggendo tutti i bambini dalle ingiustizie. Io lo so che è così, e ...

Loris Stival oggi avrebbe compiuto 12 anni - lettera commovente del papà : 'Io e tuo fratello sentiamo il tuo abbraccio' : Non c'è mai fine al dolore. Non per la famiglia di Lorys Stival, ucciso a 8 anni presumibilmente dalla mamma Veronica Panarell o, il bimbo oggi avrebbe compiuto 12 anni . A ricordarlo è il papà, ...

Loris Stival oggi avrebbe compiuto 12 anni - lettera commovente del papà : «Io e tuo fratello sentiamo il tuo abbraccio» : Il piccolo Lorys Stival, ucciso a 8 anni presumibilmente dalla mamma Veronica Panarello, oggi avrebbe compiuto 12 anni e a ricordarlo è il papà, ancora distrutto dal dolore per una...

FESTA DEL PAPÀ : QUANDO SI CELEBRA IN ITALIA?/ Data e storia : festa oggi in America - nel resto del mondo? : festa del PAPÀ: QUANDO si festeggia in ITALIA? La Data esatta e la storia di questa festività che oggi ricorre negli Stati Uniti. Auguri a tutti i PAPÀ Americani!(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 22:20:00 GMT)

Festa del Papà : quando si celebra in Italia?/ Data e storia : oggi si festeggiano i padri d’America! : Festa del Papà: quando si festeggia in Italia? La Data esatta e la storia di questa festività che oggi ricorre negli Stati Uniti. Auguri a tutti i Papà americani!(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 19:19:00 GMT)