Il Papa | l' indifferenza uccide | diamo voce a chi non ce l' ha

Il Papa incontra i patriarchi del Medio Oriente : "L'indifferenza uccide" : Papa Francesco è a Bari, insieme ai capi delle comunità cristiane di tutto il Medio Oriente. "L"indifferenza uccide - dice il pontefice - e noi vogliamo essere voce che contrasta l"omicidio dell"indifferenza. Vogliamo dare voce a chi non ha voce, a chi può solo inghiottire lacrime, perché il Medioriente oggi piange, soffre e tace, mentre altri lo calpestano in cerca di potere e ricchezze"."Su questa splendida regione - prosegue il santo padre - ...

