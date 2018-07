Il Papa a Bari con i patriarchi delle chiese del Medio Oriente | Insieme per la

Vaticano - Papa Francesco partito per Bari : fedeli affollano Lungomare : Vaticano, papa Francesco partito per Bari:fedeli affollano Lungomare Vaticano, papa Francesco partito per Bari:fedeli affollano Lungomare Continua a leggere L'articolo Vaticano, papa Francesco partito per Bari:fedeli affollano Lungomare proviene da NewsGo.

Il Papa a Bari con i Patriarchi per pace in Medio Oriente. FOTO Il Pontefice e i leader religiosi delle Chiese Orientali si sono riuniti alla Basilica di San Nicola per pregare insieme. Più tardi preghiera comune nel Lungomare, gremito di fedeli dalle prime ore del mattino

«Il Medio Oriente è divenuto terra di gente che lascia la propria terra. E c'è il rischio che la presenza di nostri fratelli e sorelle nella fede sia cancellata, deturpando il volto stesso della regione, perché un Medio Oriente senza cristiani non sarebbe Medio Oriente». Sono un grido levato al cielo le parole con cui Papa Francesco, che denuncia

libanese e teologa, ha sintetizzato la gravità del momento: 'dovessero i cristiani sparire da questa regione, i primi a rimetterci sarebbero gli stessi musulmani e il mondo intero.

Il Papa a Bari: preghiera di pace per il Medio Oriente con Patriarchi Il Pontefice incontra tutti i leader religiosi delle Chiese Orientali alla Basilica di San Nicola, santo venerato dai cristiani d'Occidente e d'Oriente. Poi la preghiera comune prosegue nel Lungomare, affollato di fedeli dall'alba

Pass attaccato sulla maglietta e controlli ai metal detector. In migliaia già dalle 5 del mattino hanno cominciato ad affollare il lungomare di Bari e largo Giannella per l'incontro ecumenico di

Speeriamo che questo messaggio possa essere compreso nel resto d'Italia e del mondo e che possa contribuire a svelenire il clima violento che sempre di più si respira anche nel nostro Paese'.

Papa Francesco sarà oggi a Bari per una preghiera con tutti i patriarchi delle chiese orientali per il medio Oriente, regione attraversata da tanti conflitti francesco arrivera' alle 8,15 e sarà subito accolto dall'arcivescovo Della città, mons. Francesco Cacucci. Gruppi di fedeli non solo di Bari ma provenienti dal resto della Puglia stanno affluendo fin dalle prime ore di questa mattina sul lungomare di Bari dove si svolgerà la