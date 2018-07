Il nuovo look estremo di Zac Efron

Zac Efron - nuovo look a sorpresa : ecco i dreadlocks : Ha letteralmente scioccato i propri fan, Zac Efron, 30enne ex divo Disney Channel che si è presentato su Instagram con un nuovo inatteso look. L'ex fidanzato di Vanessa Hudgens si è infatti concesso i dreadlocks. Efron con i 'rasta' non l'avevamo davvero mai visto, per una scelta che parrebbe puramente personale, e non figlia di chissà quale copione cinematografico.'Solo per divertimento', ha commentato Zac sui social, con quasi 1 ...

Juventus - il nuovo look di Dybala scatena la reazione dei tifosi [FOTO] : Dybala, il nuovo look è… mostruoso. Sono ore caldissime in casa Juventus, in particolar modo a tenere banco è il futuro dell’attaccante Cristiano Ronaldo. I bianconeri sono ad un passo dall’accordo con il portoghese e con il Real Madrid, la fumata bianca potrebbe arrivare addirittura nelle prossime ore. Nel frattempo a fare discutere è il nuovo taglio di capelli dell’attaccante Paulo Dybala, l’attaccante ...

Malika Ayane/ Cambio look - a settembre il nuovo album (Wind Summer Festiva 2018) : Questa sera, giovedì 5 luglio, su Canale 5 va in onda il primo appuntamento con il Wind Summer Festival. Sul palco anche Malika Ayane con il nuovo singolo "Stracciabudella".(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 22:15:00 GMT)

‘Time to be crazy’ - nuovo stravagante look per Dybala : la Joya sfoggia i capelli… argentati [FOTO] : L’attaccante argentino ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto in cui sfoggia capelli argentati con accanto la didascalia: “è tempo di essere pazzi” Un Mondiale concluso in maniera amara, terminato dopo la sconfitta contro la Francia agli ottavi di finale. Paulo Dybala si concede adesso qualche giorno di relax, ricaricando le batterie in vista di una nuova esaltante stagione con la maglia della Juventus. In ...

El Chicharito Hernandez e Carlos Salcedo biondo platino contro il Brasile : il perchè del nuovo look dei calciatori del Messico [GALLERY] : Carlos Salcedo e Javier Hernandez si tingono i capelli di biondo platino, la strana iniziativa dei calciatori del Messico impegnati ai Mondiali di Russia 2018 Carlos Salcedo e Javier Hernandez sembrano più svedesi che messicani durante l’ottavo di finale che stanno disputando alla Samara Arena, valido per il passaggio ai quarti dei Mondiali di Russia 2018. Il Messico contro il Brasile si sta battendo per ottenere il pass iridato con ...

Federer cambia look : ecco il nuovo sponsor da 300 milioni di dollari! : Abbiamo molte cose in comune con Uniqlo, perché abbiamo entrambi un impatto positivo sul mondo. Cercheremo di unire le forze e combinare i nostri sforzi creativi". Le scarpe personalizzate di Roger ...

Sky Sport si rinnova : nuovo look e nuovi canali per offerta di sport mai così esclusiva : Sky sport si rinnova: nuovo look e nuovi canali per un’offerta di sport mai così esclusiva, la più ricca di sempre per numero di eventi e varietà di contenuti, da vivere anche in 4K HDR con Sky Q. Da oggi, lunedì 2 luglio, dal 200 al 208 sfilano uno dopo l’altro nuovi canali e grandi conferme: un nuovo tg e 8 canali dedicati, ancora più completi e facil...

Messi attento al look anche ai Mondiali di Russia 2018 - Leo sfoggia il nuovo taglio di capelli [GALLERY] : Leo Messi ha mostrato nell’ultimo allenamento dell’Argentina un nuovo taglio di capelli: gli porterà fortuna per gli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018? Leo Messi sarà impegnato oggi, insieme alla sua Argentina, negli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Alle 16 la squadra di Sampaoli scenderà in campo alla Kazan Arena per incontrare la Francia. Tutti gli occhi saranno puntati però sul fenomeno ...

Reggio Emilia - nuovo look per la Gazzetta : Il lettore sarà guidato da nuovi colori, blu per la cronaca, verde per lo sport e rosso per la cultura. Alla serata di inaugurazione del "nuovo corso" presenti, oltre alle autorità locali e ...

Francesco Monte cambia di nuovo look ai capelli : “Ritorno alle origini” : Francesco Monte cambia di nuovo colore ai capelli: il video dove mostra il nuovo look ai fan Francesco Monte dice addio al biondo platino e ritorna al colore naturale. L’ex tronista di Uomini e Donne infatti, come mostrato pochi minuti fa su Instagram, ha deciso di dire addio alla chioma dorata. La novità, ovviamente, è […] L'articolo Francesco Monte cambia di nuovo look ai capelli: “Ritorno alle origini” proviene da ...

Nadia Toffa appare sui social con un nuovo look : Su “Instagram” è tornata Nadia Toffa torna e sembra che sia in grande forma. Qualche tempo fa aveva scritto poco sui social e le sue assenze in tv avevano fatto preoccupare molto i fan, ma nel suo ultimo scatto è sorridente, felice, e anche con un nuovo look. «Ieri serata divertente tra amici. Grazie alla mia amica Bea che ha congelato questo istante. #amici #lastnight #chebellouscire #traamici». Queste sono le parole che ...