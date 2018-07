Il Milan non ha soldi Ds Mirabelli | Sarà un mercato a saldo zero

Milan - Yonghong Li non paga. E Massimiliano Mirabelli : 'Non sappiamo quanti soldi abbiamo' : 'Un'estate fa, la storia di noi due...' canterebbe Mina, ma quelle parole e quella melodia risuonano insistenti nella testa dei tifosi Milanisti, sempre più frastornati dalla piega che stanno ...

Li non salda il debito Da lunedì Elliott può prendersi il Milan : Milano - Caos calmo. In casa Milan la svolta è servita: Yonghong Li abdica, non versa nelle casse quanto dovuto e passa la palla nelle mani del fondo Elliott, da ieri formalmente proprietario del club. Ma l'incertezza sul futuro regna ancora sovrana dalle parti di via Aldo Rossi. Perché ora servirà capire quali saranno le intenzioni del fondo stesso: preso atto dell'assenza del rimborso dei 32 milioni di euro da parte di Yonghong Li, ora si ...

Beyoncè e Jay-Z - concerto Milano/ Stadio San Siro : il temporale non ferma i fan indomiti (6 luglio) : Beyoncè e Jay-Z sono pronti a conquistare lo Stadio San Siro con la prima data italiana di Milano che andrà in scena oggi, 6 luglio. Ecco tutte le info utili su biglietti e viabilità(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 21:31:00 GMT)

Milan - Li non rimborsa Elliott. Il fondo pronto ad intervenire : Il patron rossonero non ha versato i 32 milioni dell'aumento di capitale al fondo americano che ora potrebbe impossessarsi delle quote del club

Milan - Li Yonghong non ha ancora rimborsato i 32 milioni : club verso a Elliott : Resta da vedere quando il fondo di Paul Singer avvierà l'iter davanti al tribunale del Lussemburgo, dove ha sede Rossoneri Sport Investment Lux , società veicolo con cui il cinese ha rilevato il ...

Milan - Yonghong Li non ha versato i 32 milioni per rimborsare Elliott : E' successo quello che nessuno, tranne Rocco Commisso per la verità, credeva sarebbe successo: Yonghong Li non ha rimborsato Elliott dei 32 milioni di aumento di capitale, la mossa che gli avrebbe ...

Milan - Li Yonghong non ha ancora rimborsato a Elliott i 32 milioni dell'aumento di capitale : ancora niente, il futuro del Milan resta un rebus . Al momento, con le banche asiatiche e italiane ormai chiuse, non risulta che il proprietario rossonero Li Yonghong abbia rimborsato a Elliott i 32 ...

Cessione Milan – Tempo scaduto per Yonghong Li - non c’è traccia dei 32 milioni : Elliott pronto a rilevare la società : Il Milan è pronto a passare nelle mani di Elliott, Yonghong Li infatti non ha restituito entro i termini stabiliti i 32 milioni di euro di aumento di capitale anticipati dal fondo di Paul Singer Il Milan rischia di non essere più di proprietà di Yonghong Li, il broker cinese infatti non ha rimborsato a Elliott entro i termini prestabiliti i 32 milioni di euro di aumento di capitale anticipati nei mesi scorsi. LaPresse/Garbuio Paola La ...

Milan - i 32 milioni di Li non sono ancora arrivati. Elliott è pronto a subentrare : Doveva essere il 'Li Day', ovvero il giorno in cui Mister Li avrebbe rimborsato il fondo Elliott dei 32 milioni versati per l'ultimo aumento di capitale del Milan. Mossa che avrebbe consentito al ...

Milan - Yonghong-Li non paga Elliott. L'indiscrezione : chiesta proroga fino a lunedì : La scadenza era prevista per oggi alle 24. Entro quell'ora il proprietario del Milan Yonghong Li avrebbe dovuto versare sui conti del fondo Elliott 32 milioni per la ricapitalizzazione della società . ...

Calciomercato Milan - Mirabelli lancia l’allarme : “faremo un mercato a zero - non abbiamo soldi in tasca” : Il direttore sportivo del Milan ha parlato del mercato estivo rossonero, sottolineando come al momento non sono previsti colpi “abbiamo faticato tanto, ma ora ripartiamo per una nuova stagione, speriamo sia una grande annata. Non abbiamo fatto vacanze, siamo tutti carichi per vedere ciò che potremo fare. abbiamo sentito tanti nomi, dico ai tifosi di non starci però dietro. abbiamo le idee chiare, abbiamo un mercato in uscita da fare ...

Le Borse europee non cedono alla guerra dei dazi - Juve star a Milano : L'indicatore anticipatore elaborato dall'Istat evidenzia perà una nuova decelerazione, consolidando uno scenario di contenimento dei ritmi di crescita dell'economia. Si assesta in Piazza Affari Fiat ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - allarme Fair Play Finanziario : cessioni illustri per non fare la fine del Milan… : Cristiano Ronaldo-Juventus, affare caldissimo in queste ore con il fenomeno portoghese che potrebbe vestire bianconero… occhio però alle finanze Cristiano Ronaldo-Juventus, la trattativa del secolo sta entusiasmando i tifosi bianconeri ed anche gli appassionati di calcio super partes, un po’ meno i rivali che tremano al solo pensiero di vedersi di fronte CR7. La Juventus deve però fare attenzione alle questioni economiche ...

Cessione Milan – Per Mr. Li è il giorno della verità : se non versa i 32 milioni il club passa ad Elliott. Intanto Commisso… : Cessione Milan, Mr. Li non ha più tempo. Oggi scade il termine per restituire i 32 milioni anticipati da Elliott: in caso contrario il club passerà al fondo americano Mr. Li è con le spalle al muro, adesso non c’è più tempo. Quest’oggi scade il termine entro il quale il presidente del Milan deve rimborsare il fondo Elliott per non perdere il club. Yonghong Li dovrà versare i famosi 32 milioni di aumento di capitale chiesto nel ...