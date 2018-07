Il governo passa la palla al Coni Più forte la candidatura di Milano

Decreto dignità - i consulenti del lavoro contro il governo : “È un ritorno al passato. Si riduce la possibilità di assumere” : “La reintroduzione dalla causale è un ostacolo. Si torna indietro di 15 anni. E il rischio è che si blocchino le assunzioni”. I consulenti del lavoro sono, sostanzialmente, tutti d’accordo: sulle novità in tema di lavoro che dovrebbero entrare nel cosiddetto “Decreto dignità” voluto dal governo M5s-Lega, in particolare sull’inserimento della causale per i contratti a tempo determinato a partire dal primo ...

Ora Macron diventa sacerdote Asse con Bergoglio sui migranti Il Papa bypassa il governo 5s-Lega : Incontro in Vaticano tra Bergoglio e Macron, che cerca una nuova legittimazione dopo le batoste sulle riforme Ue. E il presidente viene nominato sacerdote onorario di San Giovanni Segui su affaritaliani.it

Maria Elena Boschi - la beffa atroce : chi sono i suoi due fedelissimi passati con i leghisti e rimasti al governo : Ha lasciato Palazzo Chigi, Maria Elena Boschi . Ma due suoi fidatissimi collaboratori no: sono rimasti al governo e, sorpresa, sono stati scelti da due ministri della Lega . Non solo viceministri e ...

Gb - su Brexit passa linea del governo May : no all’unione doganale : Gb, su Brexit passa linea del governo May: no all’unione doganale Gb, su Brexit passa linea del governo May: no all’unione doganale Continua a leggere L'articolo Gb, su Brexit passa linea del governo May: no all’unione doganale proviene da NewsGo.

governo : Di Maio - Calenda? ci eravamo organizzati per passaggio consegne : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “Con l’ex ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, ci eravamo organizzati per il passaggio di consegne. Non do risposte all’ex ministro da qui ma eravamo organizzati per farlo. Diciamo che sono stati giorni difficili”. Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, in merito al mancato passaggio di consegne al Mise. L'articolo Governo: Di Maio, ...

governo - passa la fiducia alla Camera con 350 sì. Il momento della proclamazione : boato e applausi di M5s e Lega : Il Governo Conte ha ottenuto la fiducia alla Camera con 350 voti a favore, 236 contrari e 35 astenuti. La proclamazione del risultato della votazione è stata salutata da un lungo e forte applauso della maggioranza in piedi e con un coro da stadio al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che veniva abbracciato dai ministri. Con le dita, Conte ha fatto il gesto di restituire l’applauso ai deputati. Nella concitazione, una deputata di M5s ...

governo : Calenda - passaggio consegne con Di Maio purtroppo online : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – Al ministero dello Sviluppo economico passaggio di consegne “online” tra l’ex titolare del dicastero di Via Molise, Carlo Calenda e il neo ministro e vicepremier, Luigi Di Maio. Ad annunciarlo sui social media, twitter e Facebook, è l’esponente del Pd, Carlo Calenda sottolineando che questo passaggio di consegne “sarebbe stato meglio dal vivo, ma non si può avere tutto dalla ...

governo - Farinetti : “Tifo per loro - rilancino il Sud. Renzi? Il centrosinistra è passato dal 40 al 18%” : L’ex renziano Oscar Farinetti ora sostiene il Governo gialloverde. L’imprenditore patron di Eataly lo dichiarato martedì a Milano, a margine della presentazione di un’iniziativa sull’eccellenza enogastronomica. “Adesso c’è e tifo per questo Governo, perché il Governo c’è e deve fare delle cose, come rilanciare il Sud e creare scenari che facciano venire la voglia di investire agli imprenditori”, ha ...

governo - dai cartelli di Faraone alla maglietta della Cirinnà passando per i vaffa di Romani. Le reazioni in Aula alle parole di Conte : Monica Cirinnà indossa la maglia pro-famiglie arcobaleno. Davide Faraone espone cartelli a ripetizione e Paolo Romani manda a quel paese il premier Conte con ampi gesti delle mani. Queste le reazioni dei senatori di Pd e Forza Italia alle parole del neo primo ministro durante il discorso in Aula L'articolo Governo, dai cartelli di Faraone alla maglietta della Cirinnà passando per i vaffa di Romani. Le reazioni in Aula alle parole di Conte ...

Tav - Chiamparino : “Prima di bloccarla - il governo deve passare sul mio corpo” : Sergio Chiamparino difende apertamente la Tav, la cui realizzazione viene messa in discussione dall’arrivo di Danilo Toninelli alla guida del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. “Finché sono qui prima di bloccare la Torino-Lione devono passare sul mio corpo“, dice il presidente del Piemonte nell’aula del Consiglio regionale. “Fermare la Tav – rimarca – vuol dire privare Piemonte e NordOvest ...

IMU E TASI 2018/ Per il governo la sfida delle tasse passa anche dalla casa : Con il pagamento di Imu e TASI 2018 si riapre il dibattito relativo alle tasse che pesano sulla casa, frenando anche un settore importante dell'economia.