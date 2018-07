Il decreto Dignità rischia di aggravare la precarietà del lavoro

Blastingnews

(Di sabato 7 luglio 2018) Passato il clamore del varo delDignita' VIDEO, possiamo e dobbiamo chiarirci il senso e la direzione di tale provvedimento, che, a mente fredda, evidenzia subito essere un atto legislativo poco connesso con la realta' del Paese. In particolare tra le critiche in primo ci sono quelle che mettono in evidenza i motivi del massiccio ricorso al tempo determinato, motivi secondo i critici ignorati da Di Maio. Sul frontel'Istat certifica in questi giorni ciò che gia' sapevamo da tempo: che le aziende continuano a preferire i contratti a termine rispetto al contratto a tutele crescenti a tempo indeterminato, altrimenti noto come Jobs Act. Ciò per un motivo semplicissimo: i primi costano complessivamente di meno rispetto ai secondi. Cosa ha fatto Di Maio per ilDi Maio ha prodotto unVIDEO che non cambia questo dato di fatto, perché invece di ...