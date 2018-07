Il cast di Zero Zero Zero si sposta in Calabria | le riprese della serie Sky a San Luca

casting di Zero Zero Zero in Calabria : date e location dei provini nel reggino : Qualche giorno fa abbiamo annunciato l'inizio dei Casting di Zero Zero Zero in giro per il mondo. La serie tv Sky nata da un libro di Roberto Saviano racconterà il viaggio della cocaina e per questo le riprese si terranno anche in Messico e in Calabria dove, nei prossimi giorni, arriveranno cast e troupe. In particolare, si comunica che nei giorni venerdì e sabato, ovvero il 4 e il 5 maggio, si terranno i Casting di Zero Zero Zero presso l’ ...