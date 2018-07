IL CASO La vittoria di Eni in Libia e il doppio gioco di Macron con la Russia

Violenza in case di riposo - dopo il CASO vittoria si registra un nuovo intervento : Il sindacato della Polizia Penitenziaria giudica assurda l'applicazione degli arresti domiciliari per chi si rende responsabile di violenze sui deboli

Ciclismo - congelati i premi di Chris Froome per la vittoria alla Vuelta 2017! Attesa per la sentenza sul CASO salbutamolo : Nove mesi fa Chris Froome risultava non negativo al salbutamolo in un controllo antidoping effettuato alla Vuelta di Spagna. La sentenza tarda ad arrivare, nel frattempo il britannico ha vinto il Giro d’Italia 2018 con una memorabile azione sul Colle delle Finestre e ora si appresta a partecipare al Tour de France, andando a caccia della mitica doppietta che manca da 20 anni. Il caso salbutamolo sembra essere lontano dalla risoluzione, il ...

Mondiali Russia 2018 : 825 mila euro ai giocatori spagnoli in CASO di vittoria : La Spagna è sbarcata in Russia, dove fra meno di una settimana scatterà la fase finale della Coppa del mondo, con una consapevolezza: in caso di vittoria, ciascun calciatore intascherà un premio di 825 mila euro lordi. La proposta, secondo quanto scrive Marca, è stata formulata dal nuovo presidente della Federcalcio, Luis Rubiales, al capitano Sergio Ramos, che si è riservato di parlarne con i compagni. Però, scrive il giornale, non dovrebbero ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome ribalta tutto. Ma la vittoria sarà sub judice. Incombe il processo doping per il CASO salbutamolo : Chris Froome ha riscritto la storia del ciclismo, è entrato nella leggenda, ha compiuto un’impresa fantasmagorica: questa giornata è già entrata di diritto nel mito del pedale, un uomo di classifica ha attaccato in solitaria a 80 chilometri dal traguardo, sullo sterrato del Colle delle Finestre, dove soltanto le Aquile riescono a osare così tanto. Il britannico doveva inventarsi qualcosa di inimmaginabile per ribaltare il Giro ...

Lotta - Europei 2018 : insidia Kentchadze al primo turno per Frank Chamizo. In CASO di vittoria - sfiderà i mostri sacri Tsabolov e Demirtas : Sarà il georgiano Avantil Kentchadze il primo avversario di Frank Chamizo nella corsa verso il trono della categoria -74 kg agli Europei 2018 di Lotta a Kaspiisk (Russia). Un rivale scomodo per il fuoriclasse azzurro, che punta a conquistare un fantastico tris d’oro in tre diverse categorie, dopo le vittorie a Riga 2016 nei -66 e a Novi Sad 2017 nei -70 kg. Chamizo ha 25 anni ma è già un veterano della disciplina ed è consapevole dei ...