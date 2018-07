Il caso Bekaert e le sciagure prodotte dal Jobs Act

huffingtonpost

: Delocalizzazioni, reindustrializzazioni e il caso Bekaert: quello che il Governo dovrebbe fare e non fare (… - CarloCalenda : Delocalizzazioni, reindustrializzazioni e il caso Bekaert: quello che il Governo dovrebbe fare e non fare (… - Loestestest : RT @PgGrilli: #Bekaert ( ex Pirelli ): quale esempio migliore dei “favolosi IDE”. Aziende straniere che acquistano az. italiane( più che al… - SilviaZanella_ : RT @dariodivico: Il caso Bekaert/ le delocalizzazioni e la 'politica industriale punitiva' -

(Di sabato 7 luglio 2018) "Alle 8:30 è arrivato il mio capo reparto in fabbrica, piangendo, mi ha abbracciato e mi ha detto: "Marcello, ci stanno chiudendo". Questo è il modo che hanno questi signori di fare lavoro nel mondo .... Noi chiediamo il ritiro della procedura di 318 licenziamenti, lo chiediamo anche perché con questo tipo di procedura noi non abbiamo diritto di avere una cassa integrazione straordinaria".È il, un'importante e storica fabbrica metalmeccanica toscana, produttrice dello "steel cord" (il cavetto d'acciaio che rinforza i pneumatici), ceduta nel 2015 da Pirelli alla multinazionale belga che sposterà i suoi stabilimenti in Romania, dopo aver predato la Toscana delle sue competenze e della sua forza lavoro. L'operaio Marcello si riferisce alla procedura di licenziamento collettivo per cessazione d'attività, per la quale ilAct ha ...