Il Carroccio ha già archiviato l' autonomia fiscale del Nord

(Di sabato 7 luglio 2018) "Non siamo guerrafondai ma siamo molto incazzati perché vogliamo l'In Veneto", ha urlato il governatore Zaia dal palco di Pontida domenica scorsa. Una sottolineatura che potrebbe sembrare pleonastica in quella che è la sede storica dell'indipendentismo padano e che, ancor più oggi, esprime quelle istanze per tutta Italia visto l'exploit elettorale della Lega.Vien qui da domandarsi perché Zaia abbia voluto lanciare quel messaggio visto che giocava "in casa", tanto più che i suoi colleghi governatori del, il lombardo Fontana e il friulano Fedriga, sono stati molto più rassicuranti facendo riferimento a un'che arriverà presto. Il presidente della Regione Veneto aveva addirittura incontrato a metà giugno il ministro degli Affari Regionali, Erika Stefani, per fissare una sorta di cronoprogramma. Una mossa che aveva irritato non poco gli altri colleghi, in ...