Il calcio sbarca su Facebook | Premier League in diretta sui social

'Fiorano Street Soccer' - il calcio di strada sbarca in Val Seriana : L'evento si inserisce nel format "Summer Sport" che vede l'oratorio di Fiorano prendere vita nei primi tre week end del mese di Luglio. Oltre al "Fiorano Street Soccer" si aggiunge il "Beach Volley ...

Juve - Milan e non solo : anche Roma e Inter pronte a sbarcare nel calcio femminile : Non solo Milan e Juventus, anche altre due big come Roma e Inter sono pronte a sbarcare nel calcio femminile. L'articolo Juve, Milan e non solo: anche Roma e Inter pronte a sbarcare nel calcio femminile è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Amazon sbarca nel mondo del calcio : trasmetterà la Premier League : Teleborsa, - Continuano ad espandersi nei settori più disparati le attività di Amazon . Il colosso dell'e-commerce ha annunciato di aver acquisito i diritti per trasmettere alcuni match della Premier ...

Amazon sbarca nel mondo del calcio : trasmetterà la Premier League : Continuano ad espandersi nei settori più disparati le attività di Amazon . Il colosso dell'e-commerce ha annunciato di aver acquisito i diritti per trasmettere alcuni match della Premier League, il ...

Amazon sbarca nel calcio : I primi cinque pacchetti dei diritti tv nel Regno Unito sono stati assegnati a febbraio, quattro a Sky Sports e uno a Bt Sport. La stessa emittente si è aggiudicata oggi altre 20 partite. Nello ...

Amazon sbarca nel calcio : acquistati i diritti tv della Premier League : Il tanto atteso sbarco delle nuove piattaforme nel mondo del calcio diventa realtà: Amazon trasmetterà la Premier. L'articolo Amazon sbarca nel calcio: acquistati i diritti tv della Premier League è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sky sbarca sul digitale : canali al via il 5 giugno - c’è anche il calcio : Sky è pronta a sbarcare sul digitale terrestre. Il 5 giugno partirà ufficialmente la programmazione delle reti Sky sul dtt. L'articolo Sky sbarca sul digitale: canali al via il 5 giugno, c’è anche il calcio è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Panini : sbarca in Cina la app sui mondiali di calcio in Russia : Roma, 14 mag. (AdnKronos) – Il gruppo Panini, licenziatario ufficiale ed esclusivo di Fifa per le figurine e le card collezionabili fisiche e digitali, ha annunciato che Tencent Sports diventerà partner strategico del gruppo nella Repubblica Popolare Cinese, Hong Kong, Macao e Taiwan. La partnership prevede la fornitura di piattaforme distributive per la “Fifa World Cup Trading H5 App”, la nuovissima app creata da Panini che ...