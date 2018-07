Ibra lancia scommessa a Beckham

Russia 2018 : Ibrahimovic lancia scommessa a Beckham su Svezia-Inghilterra : La partita della Coppa del Mondo di oggi tra Svezia e Inghilterra varrà qualcosa in più di un posto in semifinale per due dei più grandi nomi del calcio mondiale. Stiamo parlando di divani, sedie, tavoli e forse una o due librerie. Zlatan Ibrahimovic, miglior marcatore svedese, ha lanciato una scommessa all’ex capitano della nazionale inglese David Beckham sull’esito del quarto di finale a Samara. “Yo David Beckham se ...

Wind e Tre lanciano due paia di offerte per la fIbra e l’ADSL a partire da 19 - 90 euro : Wind e Tre rilanciano con due offerte per l'ADSL e per la fibra piuttosto interessanti. Si tratta di 3Fiber e 3ADSL per il primo, e di Wind ADSL e Wind fibra per il secondo, due offerte quasi sovrapponibili se non per alcune opzioni secondarie. I prezzi? 19,90 euro per il piano con l'ADSL e 22,90 euro al mese per la fibra L'articolo Wind e Tre lanciano due paia di offerte per la fibra e l’ADSL a partire da 19,90 euro proviene da ...

Sky sbarca sul digitale terrestre e lancia l’offerta via fIbra : È una giornata dai toni storici quella del 5 giugno per Sky: dopo quindici anni quasi esatti dallo sbarco della pay tv in Italia, con l’obbligo progressivamente caduto di operare solo sulla tv digitale satellitare, si abbattono ulteriori limiti con l’arrivo della sua offerta anche sul digitale terrestre. Grazie al recente accordo con Mediaset, infatti, nascono nuovi pacchetti a pagamento accessibili direttamente dal televisore di ...

Arrivabene : 'Mondiale equilIbrato? Sbilanciamolo' : Roma, 2 giu. , askanews, 'L'impegno della Ferrari è di sbilanciare questo Mondiale molto equilibrato. Ce la metteremo tutta, i ragazzi che lavorano a casa e quelli in pista. Stanno dando tutti il 120%'...