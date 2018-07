I trend trucco dell’estate 2018 da provare in vacanza

vanityfair

(Di sabato 7 luglio 2018) Sono tanti imake-up lanciati per questa primavera-estate. Dalbronze glow che fa impazzire le sorelle Hadid, al ritorno della nuance giallo limone su occhi e unghie (la collezione Neapolis di Chanel, ne è un esempio), alle sfumature total look rosa bonne mine che hanno riscosso molto successo anche tra le celeb come Haley Baldwin, Kate Perry e Lucy Hale. Pochi però sono quelli che si salvano quando si va in, tipica situazione in cui si cerca un make-up d’effetto ma facile da realizzare. Momento in cui, per intenderci, già solo abbozzare un contouring può diventare un grande traguardo. Quali trucchi possono funzionare quindi? Abbiamo selezionato dai backstage delle sfilate sei idee beauty veloci da infilare subito in valigia. LEGGI ANCHEIl nuovo dettaglio make-up di Meghaa Markle? Le guance effetto bronze LEGGI ANCHEUn colpo di terra, e sul viso è subito ...