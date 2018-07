I segreti dei solari ecobio? Li svela la dott ssa Erica Congiu

Processo per l'omicidio uruvija : la mano lunga dei servizi segreti : ... mentre il Processo penale per l' omicidio di Slavko uruvija è diventato paradigmatico dell'atteggiamento dell'attuale leadership politica serba nei confronti dei crimini del passato. Lo illustra al ...

Mondiali Russia 2018 – Inghilterra - Pickford e il trucchetto geniale nei rigori : sulla bottiglietta i ‘segreti’ dei rigoristi [FOTO] : Jordan Pickford, portiere dell’Inghilterra, ha utilizzato un trucchetto geniale durante i calci di rigore contro la Colombia: sul collo della bottiglietta aveva segnato i ‘segreti’ dei rigoristi avversari Nella ‘lotteria’ dei rigori ci vuole un mix di abilità e fortuna. Ci sono portieri che decidono un lato nel quale tuffarsi e non lo cambiano per nulla al mondo, altri preferiscono guardare il rigorista e ...

'Il mondo del gelato' - un libro completo per scoprire i segreti di un dei prodotti più amati dagli italiani - scritto da un vero esperto : La frase in copertina 'Storia, scienza, produzione, degustazione' riassume bene l'intenzione dell'autore, di offrire una panoramica completa e approfondita del settore, come raramente capita di ...

Eventi spettacolari itineranti della rassegna di teatro dei luoghi "Passi segreti" : Ticket spettacoli 'Inganni', 'Incontri', 'Incanti', 'Intrighi': intero 10 euro / ridotto 8 euro , per gruppi di almeno 8 persone e per chi acquista la card 'Passi segreti', valida per tutti gli ...

"In Ghost of Tsushima vi sentirete dei veri samurai ma vogliamo lasciarvi delle sorprese e mantenere dei segreti" : L'essenza dei samurai trasuderà da ogni poro videoludico di Ghost of Tsushima, sembra questo ciò che vuole comunicare Chris Zimmerman sulle pagine virtuali di Gaming Bolt. A una domanda specifica riguardante le attività presenti all'interno del gioco, Zimmerman ha deciso volutamente di rimanere sul vago e di spiegare a modo suo e senza troppi dettagli specifici ciò che possiamo aspettarci dall'esclusiva PS4. "All'interno del gioco ci saranno ...

Formula1 GP Austria. Alla scoperta dei segreti delle Power Unit : I 3 elementi principali che compongono la parte elettrica di una Power Unit ibrida Mgu-H , il motogeneratore connesso, tramite un alberino al turbocompressore di cui sfrutta la rotazione nella fase di ...

Alla scoperta dei segreti della Grande Macchia Rossa di Giove : è tra gli obiettivi del telescopio Webb : È tenuta sotto controllo dal 1830 e ha fatto cimentare generazioni di astronomi che hanno cercato di svelarne i segreti: si tratta della Grande Macchia Rossa, uno dei più noti tratti distintivi di Giove, che da oltre trecento anni infuria sotto l’equatore del pianeta. DAlla primavera del 2020 i ricercatori avranno un alleato in più per scoprire i meccanismi di questa celebre tempesta: per quell’epoca, infatti è in programma il lancio ...

Palermo : mappatura in 3D svela i segreti di Palazzo dei Normanni : ... attraverso un viaggio virtuale, di visitare il monumento del sito Unesco da qualunque parte del mondo. "Grazie a questo importantissimo lavoro, oggi possiamo 'Disvelare il Palazzo' in maniera ...

Palermo : mappatura in 3D svela i segreti di Palazzo dei Normanni (2) : (AdnKronos) - Il rilievo tridimensionale e le banche dati hanno consentito di 'leggere' la straordinaria sintesi di culture arabo, greco-bizantina e normanna espresse da Palazzo Reale e di passare ai raggi X, grazie alle più innovative tecniche diagnostiche, i mosaici della Cappella Palatina, della

Palermo : mappatura in 3D svela i segreti di Palazzo dei Normanni (3) : (AdnKronos) - Il progetto è frutto di diversi anni di sinergie tra l’Ars, la Tecno-Art - società di ingegneria e architettura aggiudicataria del bando e che ha realizzato il rilievo tridimensionale - e un gruppo di lavoro interdisciplinare che fa capo all’Università della Tuscia. Carotaggi profondi

Palermo : mappatura in 3D svela i segreti di Palazzo dei Normanni : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - Un progetto "straordinario che permette di scoprire tutto quello che c'è a Palazzo dei Normanni, di conoscere la storia di ogni parte, di ogni singolo pezzo di mosaico". E' così che il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, a margine del convegno 'Il Palazzo disvelat

Palermo : mappatura in 3D svela i segreti di Palazzo dei Normanni : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) – Un progetto “straordinario che permette di scoprire tutto quello che c’è a Palazzo dei Normanni, di conoscere la storia di ogni parte, di ogni singolo pezzo di mosaico”. E’ così che il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, a margine del convegno ‘Il Palazzo disvelato’, racconta il progetto di rilievo tridimensionale e delle banche dati di Palazzo dei Normanni. ...

Palermo : mappatura in 3D svela i segreti di Palazzo dei Normanni (2) : (AdnKronos) – Il rilievo tridimensionale e le banche dati hanno consentito di ‘leggere’ la straordinaria sintesi di culture arabo, greco-bizantina e normanna espresse da Palazzo Reale e di passare ai raggi X, grazie alle più innovative tecniche diagnostiche, i mosaici della Cappella Palatina, della Stanza di re Ruggero, della Sala dei Venti e delle Segrete. Le vecchie planimetrie topografiche risalenti ai Borboni sono state ...

Palermo : mappatura in 3D svela i segreti di Palazzo dei Normanni (3) : (AdnKronos) – Il progetto è frutto di diversi anni di sinergie tra l’Ars, la Tecno-Art – società di ingegneria e architettura aggiudicataria del bando e che ha realizzato il rilievo tridimensionale – e un gruppo di lavoro interdisciplinare che fa capo all’Università della Tuscia. Carotaggi profondi nelle murature hanno permesso di distinguere tra strutture tardo-antiche, medievali e moderne e i 170 campioni di malte ...