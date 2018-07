I presunti Samsung Galaxy Tab Advanced 2 e Advanced 2 XL in foto dal vivo

Batteria flessibile per il Samsung Galaxy X : la foto dei presunti prototipi : Sempre sulla cresta dell'onda il Samsung Galaxy X, un dispositivo presumibilmente costruito per flettersi, e di cui ormai sentiamo parlare da mesi, in un andirivieni di conferme e smentite. L'ultima indiscrezione interessa un ceppo di Batteria realizzato dal produttore asiatico, anch'esse flessibili, e quindi con ogni probabilità adoperata proprio per alimentare la serie di smartphone sopra citata (ma non solo, visto che si parte da un minimo di ...