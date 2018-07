I nodi del Pd | la conferma di Martina e le primarie prima delle europee

Conti - pensioni - tasse - lavoro : tutti i nodi del «governo a tre teste» : Primo mese per l’esecutivo. Su tutti gli s nodi della politica, non solo?economica, le posizioni nella maggioranza e nell’esecutivo sono differenziate. Di Maio guarda a Sud (reddito di cittadinanza e contratti), Salvini a Nord ( tasse e previdenza) e Tria frena su deficit e debito...

Conti - pensioni - tasse - lavoro : tutti i nodi del «governo a tre teste» : Primo mese per l’esecutivo. Su tutti gli s nodi della politica, non solo?economica, le posizioni nella maggioranza e nell’esecutivo sono differenziate. Di Maio guarda a Sud (reddito di cittadinanza e contratti), Salvini a Nord ( tasse e previdenza) e Tria frena su deficit e debito...

Tutti i nodi del Consiglio europeo : Roma, 27 giu.(AdnKronos) – La revisione del regolamento di Dublino, la lotta all’immigrazione illegale, la regolamentazione delle piattaforme di sbarco ed il controllo efficace delle frontiere esterne dell’Ue. Sono questi alcuni degli argomenti che saranno sul tavolo del Consiglio europeo in programma oggi e domani a Bruxelles. Sarà, infatti, il tema dell’immigrazione il focus del vertice a cui parteciperanno i capi di ...

Tutti i nodi del Consiglio europeo : ... dovrebbero essere intensificati "gli sforzi per fermare i trafficanti che operano dalla Libia o in altri luoghi" mentre precondizione per avere una politica Ue funzionante sulle migrazioni è "un ...