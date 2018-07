I fan attaccano Paola Perego | Ma cosa hai fatto alla faccia?

Caso Lega - l'Anm : 'I giudici non attaccano la democrazia - nè fanno politica' : 'Preoccupa questa iperattività di una forza politica, con ministri e vicepremier, che non sa astenersi dall'interferire con l'attività di governo quando ci sono provvedimenti giurisdizionali che la ...

De Lellis e Damante ritratti insieme - i fans la attaccano - lei risponde : ‘Banda di malati’ : La web influencer si scaglia con parole pesanti contro i suoi followers più maligni. Giulia De Lellis non le manda a dire a chi l’ha attaccata sui social ma risponde per le rime con toni accesi e volgari. Tutto nasce da alcune foto che ritraggono Giulia e Andrea Damante durante una vacanza in Sardegna. Nel vederli ancora insieme i followers di Giulia si sono stupiti soprattutto dopo le dichiarazioni che lei aveva fatto nei confronti del suo ex: ...

Stefano Bettarini e Iva Zanicchi attaccano il Grande Fratello : Grande Fratello 15 criticato da Stefano Bettarini e Iva Zanicchi Anche Stefano Bettarini e Iva Zanicchi hanno commentato negativamente il Grande Fratello di questo anno, sfogandosi sulle pagine di Chi. L’ex inviato dell’Isola dei Famosi ha chiesto gentilmente al giornalista di non paragonare il programma di Barbara d’Urso al Grande Fratello Vip a cui aveva preso anche lui parte, in seguito alla richiesta di paragonare i due ...