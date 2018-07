I cani non tendono a riconciliarsi dopo i conflitti | si ignorano

«Non mi abbandonare - mi fido di te» - torna la campagna contro gli abbandoni di cani e gatti : BOLOGNA - «Non mi abbandonare, mi fido di te…».torna anche quest'anno la campagna del Comune contro gli abbandoni di cani e gatti, che soprattutto nel periodo estivo raggiungono i loro picchi. ...

Toscani : “Salvini? Manca di umanità - è un vecchio. Fico? Non la pensa come il leghista ma è un collaborazionista” : “Salvini? Questa sua Mancanza di visione dell’umanità mi fa veramente paura. Per me lui Manca di umanità. Ha preso il 17% di voti? Cosa vuol dire? Anche Mussolini ha preso tanti voti e poi quella percentuale non è la maggioranza”. Così a In Onda (La7) il fotografo Oliviero Toscani critica la politica migratoria del ministro dell’Interno. E rincara: “Salvini ha una mentalità vecchia quando dice che i migranti devono tornare a casa loro. Invece ...

Covassi : il meccanismo di ricollocazione migranti non ha funzionato : Covassi: Alcuni Stati membri sono stati portati davanti al tribunale per non aver onorato le quote di ricollocamento Roma – Di seguito le parole del capo della rappresentanza in Italia della Commissione europea, Beatrice Covassi. “E’ chiaro che il meccanismo di ricollocazione non ha funzionato. Al 31 maggio si calcolano 12mila persone ricollocate dall’Italia, 21mila dalla Grecia. Alcuni Stati membri sono stati portati ...

Oliviero Toscani abbandona l'ospitata a Unomattina estate : "Non mostrate quella foto? Ridicoli!" (video) : Attimi di tensione durante la puntata di Unomattina estate andata in onda stamani su Rai 1. Si parla di attualità, in particolare di immigrazione e di un drammatico naufragio al largo della Libia. Tra gli ospiti in collegamento c'è il celebre fotografo Oliviero Toscani, chiamato in causa per commentare una foto che immortalava un bambino morto durante un naufragio. Lo scatto però non è stato mostrato al pubblico (per evidenti motivi di ...

A Uno Mattina Estate non mostrano una sua foto - Oliviero Toscani si alza e se ne va : La rabbia di Oliviero Toscani durante una puntata di 'Uno Mattina Estate' su Rai1. Il fotografo si è infuriato con i conduttori Massimiliano Ossini e Valentina Bisti che non...

Non è ora di fare le vacanze nei Balcani? Ecco dove andare : Stradine lastricate, campi di lavanda, vigneti a perdita d’occhio, monasteri medievali, siti archeologici, cittadine ottomane e spiagge tra le più belle del Mediterraneo: la Penisola Balcanica è una meraviglia continua. Un tempo snobbati a favore di tappe turistiche classiche, oggi i Balcani sono tra le destinazioni di viaggio più affascinanti d’Europa e tra le mete di tendenza dei globetrotter più avventurosi. LEGGI ANCHEL'estate al mare ...

Pif : "Se un politico capisce il meccanismo dell’indignarsi - ha vinto. Non serve approfondire i problemi" : "Mi arrendo alla mentalità dei social network e ai poteri forti dei titolisti. Quel meccanismo perverso dell'indignarsi e condividere". In un'intervista rilasciata al Corriere della sera, Pif torna sulla polemica generata intorno al suo intervento a Radio Capital. Il regista e autore televisivo aveva espresso il suo pensiero sulla situazione politica italiana e una frase in particolare aveva aperto un dibattito: "Se sei ricco è ...

Santiago canizares - il figlio del calciatore morto a 5 anni : «Non ho paura della morte - potrò riabbracciarlo» : Il dolore della morte non guarda in faccia a nessuno, neanche se sei ricco e famoso e nella vita hai fatto il calciatore come Santiago Cañizares. Portiere spagnolo che ha detto addio al...

Monza - la lettera anonima dei vicini : «Salutate i cani - potreste trovarli stecchiti» : «Salutate i vostri cani quando uscite perché dal balcone può cadere di tutto, persino bocconcini appetitosi... e i vostri cani li potreste trovare anche stecchiti». Parole che lasciano poco spazio all'...

Dramma canizares - il dolore dopo la morte del figlio : 'ormai non temo più la morte - potrò riabbracciare Santi' : L'ex portiere del Valencia, Santiago Canizares, è tornato a parlare della morte del piccolo Santi, il figlio che una malattia incurabile gli ha portato via a marzo Nel mese di marzo, la vita di ...

Dramma canizares - il dolore dopo la morte del figlio : “ormai non temo più la morte - potrò riabbracciare Santi” : L’ex portiere del Valencia, Santiago Canizares, è tornato a parlare della morte del piccolo Santi, il figlio che una malattia incurabile gli ha portato via a marzo Nel mese di marzo, la vita di Santiago Canizares è cambiata per sempre. L’ex portiere del Valencia ha visto lentamente spegnersi il figlio Santi, di appena 3 anni, a causa di una malattia incurabile. Tre mesi dopo, Canizares è tornato a parlare del suo dolore, alla ...

ALESSANDRO caniNO/ L'inedito "Il nostro amore perfetto" non convince Patty Pravo (Ora o mai più) : ALESSANDRO CANINO presenta Il nostro amore perfetto, il quarto tra gli inediti di Ora o mai più. La giuria apprezza; tutti tranne Patty. "Cosa ha detto?".(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 23:32:00 GMT)

ALESSANDRO caniNO/ L'inedito Il nostro amore perfetto non convince Patty Pravo (Ora o mai più) : ALESSANDRO CANINO presenta Il nostro amore perfetto, il quarto tra gli inediti di Ora o mai più. La giuria apprezza; tutti tranne Patty. "Cosa ha detto?".(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 23:32:00 GMT)

ALESSANDRO caniNO/ Video : "Certi errori di gioventù oggi non li rifarei" (Ora o mai più) : Video, ALESSANDRO CANINO è una delle rivelazioni di Ora o mai più. Il cantante di 'Brutta', poi si apre anche a confidenze sul suo passato come musicista. (Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 11:03:00 GMT)