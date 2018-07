I 5 lungometraggi girati con uno smartphone

wired

(Di sabato 7 luglio 2018) A riprova di quanto sia lontano, complicato e non propriamente frequente “girare film con un telefono cellulare”, la storia del cinema degli ultimi 11 anni (da quando è comparso l’iPhone) ci ha regalato pochissimi esempi effettivi diripresi con cellulari invece che con videocamere. Nonostante le potenzialità, l’attrezzatura, gli accessori e i vantaggi ci siano, lo stesso anche le opere più indipendenti scelgono attrezzature tecniche piuttosto che telefoni cellulari. Non ha fatto questo Steven Soderbergh che per Unsane ha deciso proprio di girare con un iPhone 7 in modo da poter avere libertà d’azione maggiore, una lavorazione più leggera (di certo per i settaggi e l’impostazione è una soluzione più rapida di qualsiasi strumento professionale) e un rapporto con gli attori sul set meno rigido e fondato su quanto scritto ma più improvvisato. Il risultato è un film figlio del ...