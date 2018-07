Horizon Zero Dawn | ecco come si è evoluta Aloy durante lo sviluppo del gioco

Imperdibile offerta per Horizon Zero Dawn Complete Edition : il titolo è disponibile con uno sconto del 47% : Se siete tra coloro che ancora non hanno messo mano all'apprezzato Horizon Zero Dawn, e volete finalmente tuffarvi nelle avventure di Aloy, abbiamo grandi notizie per voi! Infatti, su Amazon è spuntata un'interessante offerta dedicata a Horizon Zero Dawn Complete Edition, l'edizione che include il gioco base e il DLC The Frozen Wilds.Potete fare vostra l'esclusiva PS4 di Guerrilla Games al prezzo di 26,99 Euro, con uno sconto del 47% sul prezzo ...

I seguiti di Horizon Zero Dawn - Bloodborne e Syphon Filter sarebbero più vicini che mai : Le ultime settimane che ci separano dall'E3 sono notoriamente dense di informazioni e indiscrezioni, dopo tutto si tratta della manifestazione videoludica più importante e attesa dell'anno.Ebbene come possiamo legger su Polygon attualmente sarebbero in sviluppo i sequel di Horizon Zero Dawn e Bloodborne, due esclusive PlayStation 4 decisamente di spicco, oltre ad un remake di un classico sempre PlayStation, dovrebbe trattarsi di Syphon ...

Gli sviluppatori di Horizon Zero Dawn sono al lavoro su un nuovo gioco? : Come segnala Gamingbolt, Guerrilla Games, ovvero il team che ci ha portato uno dei migliori giochi dell'anno scorso, Horizon: Zero Dawn, potrebbe aver iniziato a lavorare su un nuovo titolo: in pratica, il sito di Guerrilla Games sembra aver improvvisamente iniziato a pubblicizzare molti annunci di lavoro.A cosa potrebbe lavorare Guerrilla Games non possiamo saperlo, ma, in seguito al grandissimo successo di Horizon: Zero Dawn, sarebbe lecito ...

Gli sviluppatori di Horizon Zero Dawn sono al lavoro su un nuovo titolo Open World d'azione : Guerrilla Games è lo sviluppatore dietro il successo di pubblico e critica che è stato Horizon Zero Dawn, e a quanto pare i ragazzi del celebre studio di sviluppo sono alle prese con un nuovo titolo action Open World.Come riporta Gearnuke infatti il gioco in questione dovrebbe essere molto simile a Horizon Zero Dawn, per cui le aspettative non possono che essere alte data l'esperienza maturata dallo studio con quest'ultimo successo per PS4. E' ...