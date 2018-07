“Ho un cancro” | stop a tour per Elvis Costello

“Ho sconfitto il cancro”. La storia di Deborah Sims : “La mia leucemia è scomparsa in 7 mesi” : Dal 7 ottobre 2015 al 17 maggio 2016: in 7 mesi e 10 giorni “il mio cancro è scomparso”, grazie alla combinazione tra un farmaco immunoterapico e un altro che promette di uccidere fino all’ultima cellula la leucemia linfatica cronica (Llc). Deborah Sims, giornalista australiana mamma di 3 bambini, ripercorre commossa la sua storia a Stoccolma, in occasione di un incontro promosso da AbbVie, durante il 23esimo Congresso ...