‘Ho sposato mio marito e avuto figli senza lottare Le famiglie arcobaleno non possono’

(Di sabato 7 luglio 2018) Tecnicamente parlando, Anna Rita è quella che nel variegato “gergo gay” può essere definita una “frociarola”. Termine affettuoso con cui la comunità Lgbt ama identificare le sue icone quotidiane: persone eterosessuali (donne, ma non solo) che a un certo punto scoprono la comunità, se ne innamorano – ed è amore reciproco – e cominciano un percorso fatto di piccoli gesti e di passi in comune. Se passi da Cagliari, in questi giorni, non puoi non notare la grande bandiera rainbow che sventola dal palazzo del municipio. È ormai da quasi quaranta giorni che è lì: messa in occasione della Queeresima, la grande rassegna di eventi che colora la Sardegna da fine maggio al giorno del Pride, che si terrà proprio oggi pomeriggio, e che offre alla città momenti di cultura, svago e aggregazione. È lì, in quella piazza, che l’ho incontrata, per un caffè sotto i portici, di fronte alla ...