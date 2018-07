: #HK, posto auto venduto a 765 mila $ - CyberNewsH24 : #HK, posto auto venduto a 765 mila $ - Cassiiiiiiiii : em Auto Posto Meneghini - GraceDama : RT @Inaccessibili: L'altro giorno un abusivo ha occupato un posto auto riservato ai disabili. Poi, vedendomi in difficoltà, mi ha chiesto s… -

Un singolonel lussuoso distretto di Kowloon, nella zona residenziale di Ho Man Tin, a Hong Kong, è statoper la cifra record di 765.000 dollari. Lo segnala Bloomberg, sottolineando la crescita esponenziale dei prezzi dei postia Hong Kong, che sale più dei prezzi delle case, che sono comunque tra le più care del mondo Anche a NY ci sono prolemi simili: a Manhattan, in un lussuoso condominio a Soho, unè stato messo in vendita per un milione di dollari, secondo il NYT.(Di sabato 7 luglio 2018)