Hazard oscura Neymar Capolavoro Belgio Il Brasile piange ancora

ilgiornale

: @tuttosport È' #hazard che oscura #neymar - gingetto7750 : @tuttosport È' #hazard che oscura #neymar -

(Di sabato 7 luglio 2018) Quando il gomito "galeotto" di Fernandinho spedisce il pallone alle spalle di Alisson, dopo che la coscia di Thiago Silva aveva centrato il palo nella porta giusta, ilrivede i fantasmi del "Mineirazo" di quattro anni fa e inizia a mettere a fuoco la clamorosa eliminazione dal Mondiale. Nonostante un secondo tempo nel quale gli avversari gestiscono con un po' di affanno il pesante e decisivo bottino di due reti (il bis con il siluro da fuori area di De Bruyne), i verdeoro sono più reattivi e i centimetri di Renato Augusto, riserva chiamata in causa a risollevare le sorti della gara, sovrastano la rocciosa difesa belga.La caduta degli dei è quasi completa, anche- che vive un'altra serata nera - e la superfavorita Seleçao salutano la Russia in anticipo. E se ilè comunque la seconda forza dell'ufficioso ranking Fifa, il risultato non può che sorprendere. La truppa ...