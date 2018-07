Hamilton vola nelle libere 3

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Lewis Hamilton vola al comando - +14 su Sebastian Vettel : Lewis Hamilton si è portato in testa alla Classifica del Mondiale F1 2018 . Il britannico della Mercedes ha dominato il GP di Francia ed è così balzato al comando con ben 14 punti di vantaggio su Sebastian Vettel che si è dovuto accontentare del quinto posto in seguito al contatto al via con Valtteri Bottas. Daniel Ricciardo sale in terza posizione ma distaccato di 49 lunghezze. Classifica Mondiale piloti F1 ...

F1 - Gp Monaco – Hamilton - pretattica o sincerità? Lewis mischia le carte in tavola : “domani non so cosa aspettarmi. Potrebbe anche accadere che…” : Al termine delle qualifiche per il Gp di Monaco, nelle quali si è piazzato terzo, Lewis Hamilton ha fatto un po’ di pretattica spiegando di non sapere ‘cosa aspettarsi’ per la gara di domani Il calendario della F1 arriva nel Principato di Monaco, per uno degli appuntamenti più suggestivi dell’annata di Formula Uno, quello che si corre sul circuito cittadino di Montecarlo. Tutto pronto per la gara di domani con le ...