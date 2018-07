Hamilton fa la storia | sesta pole in carriera a Silverstone | mai nessuno come lui!

sportfair

: Hamilton e l'ombrello per ripararsi dal sole: una infinita storia d'amore ?? #BritishGP - sheownsthegood : Hamilton e l'ombrello per ripararsi dal sole: una infinita storia d'amore ?? #BritishGP - skelligmicheal : RT @ellepuntopi: da sempre nello sport si va fieri dei neri e si riconosce loro appartenenza nazionale solo quando vincono, sempre, anche c… - itsbeetlesful : pensate che momento epico se quelli in realtà fossero tutti tifosi ferrari sotto copertura che proprio nel momento… -

(Di sabato 7 luglio 2018) Il pilota della Mercedes conquista laposition nel Gp di, dietro di lui le due Ferrari di Vettel e Raikkonen Per la quarta volta consecutiva, lain, Lewisconquista laposition del Gp di. Un record pazzesco per il pilota della Mercedes, il primo nellaad arrampicarsi a questa cifra, dove maiha osato mai arrivare. Sebastian Vettel non riesce a scalzare il proprio rivale dalla prima casella, fermandosi a 44 millesimi dal britannico, imprendibile oggi tra le curve di casa sua. Terzo tempo per Kimi Raikkonen, che rischia di prendersi la prima fila fermandosi a soli 54 millesimi dal compagno di squadra. Più staccato invece Valtteri Bottas, costretto ad accontentarsi del quarto posto con oltre tre decimi di ritardo da. Terza fila per le Red Bull di Verstappen e Ricciardo, seguite dalle due Haas di ...