Graziano Delrio soccorre una giovane delegata colta da un malore durante l' assemble adel

Graziano Delrio contro Giuseppe Conte : "Non faccia il pupazzo nelle mani dei partiti" : "Presidente Conte, prima studi, abbia l'umiltà di studiare: non venga qui a fare lezioni. Non è qui per concederci il privilegio di vederla osservare la Costituzione. Lei ha il dovere di rispettarla". Lo ha detto il capogruppo del Pd, Graziano Delrio, alla Camera."E se vuole rispettare davvero la Costituzione - ha proseguito -, prenda quel programma che ha sul tavolo e lo riscriva, prenda la lista dei ministri e lo riscriva. Sono ...