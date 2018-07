Grande Fratello Vip 3 Sara Affi Fella | Francesco Monte e Marco Ferri nel cast? Le ultime

ANTICIPAZIONI/ Palinsesti Mediaset 2018-2019 : ritornano Ciao Darwin e Grande Fratello Vip : Mediaset scalda i motori in vista della stagione televisiva 2018-2019. Le prime ANTICIPAZIONI sui Palinsesti rivelano che torneranno in onda gran parte dei cavalli di battaglia di Canale 5, tra cui il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi, giunto ormai alla sua terza edizione. Inoltre è stato annunciato anche il ritorno di un programma molto amato dal pubblico italiano, ovvero Ciao Darwin con Paolo Bonolis alla conduzione. Mediaset punta ...

Grande Fratello 15 - Berlusconi jr bacchetta la d'Urso e ammette la sconfitta : Il Grande Fratello 15 condotto da Barbara d'Urso ha sollevato molte polemiche rivelandosi l'edizione più immorale di sempre e provocando un clamoroso ritiro degli sponsor a reality in corso. A ...

“Apri la tua vag***”. Grande Fratello choc : ha toccato donne e uomini. “Indagine in corso : sta rischiando davvero molto” : “Voglio vedere dentro, ti prego apri la tua vagina”, questo avrebbe detto il protagonista di questa assurda vicenda, insieme a tanto tanto altro, quasi tutto osceno e spiato praticamente dal mondo stesso. Parliamo ancora di Grande Fratello, di un programma che nel corso degli anni ha dimostrato tanto di piacere quanto di insegnare poco e nulla. Non siamo in Italia fortunatamente, anche se anche da queste parti non ci siamo andati giù ...

Grande Fratello con Barbara D’Urso non si farà? Parla Berlusconi : Berlusconi sul GF: “Forse Barbara D’Urso ha esagerato” Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2018-2019, non è stata annunciata la nuova edizione della versione classica del Grande Fratello. Nell’ultima puntata di Domenica Live, andata in onda alla fine di maggio, la conduttrice Barbara D’Urso aveva fatto intendere che l’anno prossimo ci sarebbe stata la sedicesima edizione proponendo a Karina ...

Palinsesti Mediaset - Piersilvio Berlusconi sul trash al Grande Fratello : “Ho pensato Barbara e gli autori stanno esagerando” : Rete 4 cambia completamente pelle e lo fa proponendo il maggior numero di novità. Nuovi volti, nuovi programmi e una nuova linea editoriale. “Vogliamo restituire a Rete 4 una ricchezza che una rete generalista deve avere, passeremo da trenta serate autoprodotte a quasi sessanta”, ha spiegato il direttore Sebastiano Lombardi. Dalla Rai arrivano Roberto Giacobbo, che condurrà il programma di divulgazione “Freedom-Oltre il ...

