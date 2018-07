Grande Fratello | Danilo Aquino sputtana il segreto di Simone Coccia | ' L' ho sgamato

ANTICIPAZIONI/ Palinsesti Mediaset 2018-2019 : ritornano Ciao Darwin e Grande Fratello Vip : Mediaset scalda i motori in vista della stagione televisiva 2018-2019 . Le prime ANTICIPAZIONI sui Palinsesti rivelano che torneranno in onda gran parte dei cavalli di battaglia di Canale 5, tra cui il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi, giunto ormai alla sua terza edizione. Inoltre è stato annunciato anche il ritorno di un programma molto amato dal pubblico italiano, ovvero Ciao Darwin con Paolo Bonolis alla conduzione. Mediaset punta ...

“Apri la tua vag***”. Grande Fratello choc : ha toccato donne e uomini. “Indagine in corso : sta rischiando davvero molto” : “Voglio vedere dentro, ti prego apri la tua vagina”, questo avrebbe detto il protagonista di questa assurda vicenda, insieme a tanto tanto altro, quasi tutto osceno e spiato praticamente dal mondo stesso. Parliamo ancora di Grande Fratello, di un programma che nel corso degli anni ha dimostrato tanto di piacere quanto di insegnare poco e nulla. Non siamo in Italia fortunatamente, anche se anche da queste parti non ci siamo andati giù ...