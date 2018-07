GP3 - Gara 1 | a Silverstone vince Hubert

GP3 - Austria. Vittoria di Hughes in gara 2 - Pulcini sul podio : Partenza col botto nella gara sprint di GP3 sul tracciato austriaco dello Spielberg. Alla prima curva arrivano in tre alla staccata, con Alesi molto esterno, Beckmann centrale e Tveter all'interno. Il ...

GP3 - Francia. Gara 2 è di Ilott : Secondo appuntamento del week end a Le Castellet per le GP3, aperto dalla retrocessione in griglia di Dorian Boccolacci, al quale è stata tolta la vittoria di ieri a causa di una imprecisione nei ...

GP3 - a Barcellona in Gara-1 vince Mazepin : Prima pole della stagione guadagnata con autorevolezza dall'italiano Leonardo Pulcini, su Campos Racing, il più veloce in qualifica. Quinta fila per l'altro italiano Alessio Lorandi, al volante di una ...