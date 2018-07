Governo Conte | impennata delle fughe di capitali all' estero

Sfiducia al Governo Conte : è fuga di capitali all'estero : Rallenta l'economia e arrivano conferme del più temuto tra gli effetti imputabili alla Sfiducia di famiglie e investitori: la fuga di capitali dall'Italia verso lidi più sicuri. Si preannuncia un autunno molto difficile per il ministro dell'Economia Giovanni Tria. La legge di Bilancio dovrà tenere conto di un Contesto sempre meno favorevole. Ieri lo ha certificato l'Istat e, cosa più preoccupante, anche l'agenzia di rating Standard and Poor's. ...

Il Governo Conte vuole abolire il Cnel e ridurre il numero di parlamentari (come Matteo Renzi) : Il ministro dei Rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta, Riccardo Fraccaro, ha annunciato l'abolizione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il cosiddetto Cnel, uno degli enti pubblici più odiati dagli italiani e da decenni simbolo della battaglia contro gli sprechi pubblici: "Se non saranno Camera e Senato a farlo con i due terzi dei voti, ci sarà un referendum: niente di più bello che restituire la parola ai ...

SONDAGGI POLITICI/ Il 60% ‘sposa’ riforme del Governo Conte : Lega-M5s triplicano il Pd : SONDAGGI POLITICI elettorali: ultime notizie e intenzioni di voto, la Lega è il primo partito in Italia con il M5s che cala ancora. Berlusconi e Meloni "annientati" dai consensi di Salvini(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 11:30:00 GMT)

Governo : Conte vede Cantone - misure mirate anti-corruzione : ... la deburocratizzazione e l'anticorruzione insieme ai ministri Alfonso Bonafede , Giustizia, , Giulia Bongiorno , Pubblica amministrazione, , Giovanni Tria , Economia, , Danilo Toninelli , ...

Governo : Conte vede Venditti - incontro a sorpresa al Circolo Canottieri : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – sorpresa questo pomeriggio al Circolo Canottieri Roma. Nella storica sede di Lungotevere Flaminio 39 è arrivato il premier Giuseppe Conte, socio del Circolo, per un breve momento di relax tra un impegno e l’altro. Il presidente del Consiglio ne ha approfittato per salutare Antonello Venditti, di cui è grande estimatore. Il celebre cantautore romano era impegnato nelle prove per il concerto che terrà questa ...

Governo : Conte vede Cantone - misure mirate anti-corruzione : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – Il premier Giuseppe Conte ha visto stamani a Palazzo Chigi il presidente dell’Anac Raffaele Cantone. Al centro dell’incontro, la volontà di proseguire nella valutazione di misure mirate a contrastare la corruzione, riferiscono fonti governative. Conte questa mattina ha coordinato il tavolo di lavoro interministeriale sulla semplificazione, la deburocratizzazione e l’anticorruzione insieme ai ...

Sondaggi Politici/ Governo Conte - riforme ‘urgenti’ : “prima economia&lavoro che immigrazione” : Sondaggi Elettorali Politici, le ultime notizie e intenzioni di voto: Lega-M5s fanno sparire l'opposizione. Tiene il Pd al 20%, sprofonda Berlusconi con Forza Italia all'8,9%(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 19:01:00 GMT)

Dl dignità - Di Maio : colpo al Jobs Act. Stop di Confindustria. Conte difende il Governo : non è contro le imprese : Il vicepremier commenta in conferenza stampa il varo del decreto presentando le singole misure del provvedimento. Anche il premier lo sostiene, mentre alla realtà delle imprese proprio non piace

Conte : “Parole di Tria? Per Flat tax e reddito cittadinanza tutto il Governo vuole tenere i conti in ordine” : “Guardate che non è solo il ministro dell’Economia che ha la premura di tenere i conti in ordine, io per primo e tutti i ministri hanno questa premura”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, risponde durante al conferenza stampa di presentazione del ‘Decreto Dignità‘ a Palazzo Chigi, all’audizione del ministro dell’Economia Giovanni Tria “La Flat tax ci impegnerà in modo particolare e ...

Decreto Dignità - Di Maio-Conte “colpo mortale a Jobs Act”/ Ultime notizie : Governo contro pubblicità scommesse : Ultime notizie sul Decreto Dignità: Di Maio e il premier Conte, "colpo mortale a Jobs Act e burocrazia". Tutte le norme e i contenuti del provvedimento: lotta contro pubblicità scommesse(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 17:02:00 GMT)

Conte - Governo non è contro imprese : ANSA , ROMA , 3 LUG 'Ovviamente questo governo non è incontrasto col mondo imprenditoriale, anzi adotteremo anchemisure per favorire la crescita economica, vogliamo una sanaalleanza col mondo del lavoro e imprenditoriale ma vogliamocontrastare le iniziative ingiustificate' come chi se ne va dopoaver beneficiato degli aiuti pubblici.