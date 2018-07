Blastingnews

: Uomini e Donne- Nuovi tronisti e gossip sulle coppie: spunta lipotesi Alberto Mezzetti... (Trono Classico) -… - zazoomblog : Uomini e Donne- Nuovi tronisti e gossip sulle coppie: spunta lipotesi Alberto Mezzetti... (Trono Classico) -… - notizie_star : GOSSIP Alberto del GF su Barbara d'Urso 'Ci sentiamo tutti i giorni': - 38Elvy : Mara Venier stuzzica Barbara D'Urso: 'Ti sei fidanzata con Alberto?' -

(Di sabato 7 luglio 2018) Io eD'cisui social, ci commentiamo le Instagram Stories e la nostra interazione è quotidiana. Con queste paroleMezzetti ha confermato ad un settimanale ilche lo vorrebbe molto vicino alla conduttrice. Anche se ha svelato di non avere ancora il numero di telefono di Carmelita, il vincitore del Grande Fratello 15 si è mostrato piuttosto ottimista per il futuro. Tarzan, infatti, ha confessato alla rivista che continuera' a corteggiare la napoletana finché lei glielo permettera'.Mezzetti a Vero: 'mi ha dato solo i primi 5 numeri del suo cellulare' Da qualche giorno non si parla d'altro che del presunto flirt in corso trad'Mezzetti. Dopo essere stati a cena insieme come pegno per la vittoria del romano al Grande Fratello, i due sembrano essere sempre più vicini. VIDEOA confermare ...