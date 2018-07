Google punta sull’AI per migliorare i suggerimenti e far crescere i download delle app

Google punta sull’AI per il futuro di Wear OS : Un nuovo brevetto di Google ci permette di farci un'idea su cosa potremo aspettarci in futuro dalla sua piattaforma Wear OS. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google punta sull’AI per il futuro di Wear OS proviene da TuttoAndroid.

Intelligenza artificiale : se Microsoft punta al business - Google punta al gossip inquietante? : Negli ultimi tempi si è fatto un gran parlare in merito alla Intelligenza artificiale, al punto che si è passati dall’approccio al business vero e proprio, attraverso l’internet of things e la produttività, fino a giungere all’approccio prettamente consumeristico, con l’ausilio degli assistenti virtuali, quali Microsoft Xiaoice e Google Duplex. E, a quanto pare, la “marcia” non intende arrestarsi. Tant’è che Google sembra intenzionata a ...

Google punta a Cina - sfida Amazon : Google guarda alla Cina, dove i suoi prodotti fiore all'occhiello sono bloccati dal 2010. sfidando Amazon, Mountain View acquista per 550 milioni d...

Google punta a Cina - sfida Amazon con quota in JD.com : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ecommerce - Google scopre la Cina : punta mezzo miliardo su Jd.com : Jd.com, Ecommerce cinese (Photographer: Tomohiro Ohsumi/Bloomberg) Sfida per l’Ecommerce in Cina. L’ultima mossa è di Google. Il colosso di Mountain View ha dichiarato che investirà mezzo miliardo di dollari in Jingdong Mall, alias Jd.com, piattaforma di Ecommerce del Paese di mezzo. L’obiettivo di Google è espandere oltre confine i suoi servizi di distribuzione. E una mossa per allearsi con uno dei più potenti operatori del ...

Google punta sull'e-commerce con JD.com : Teleborsa, - Google punta sul commercio online con una nuova partnership. Alphabet, holding company del colosso statunitense del web, investirà 550 milioni di dollari in JD.com , seconda maggiore ...

Google sembra aver abbandonato il mercato dei tablet mentre Windows 10 punta tutto sui 2-in-1 : Dopo l’abbandono del settore smartphone da parte di Microsoft che ha dismesso il buon caro Windows Phone, Google sembra invece gettare definitivamente la spugna sui tablet Android. Nonostante la presenza di OEM importanti e famosi a livello mondiale come Samsung, Huawei, Motorola e Lenovo, il mercato dei tablet Android sembra ormai giungere alla fine stando ad alcune testate internazionali che riportano la scomparsa della sezione ...

Google Pixel 3 : nuovi dettagli sul prossimo smartphone di punta made in Google : In questa prima metà del 2018 abbiamo già assistito alla presentazione di alcuni degli smartphone top di gamma più attesi dell’anno, dai nuovi Huawei P20 ai Galaxy S9 di Samsung fino al più recente OnePlus 6. Adesso l’attenzione degli appassionati del settore è rivolta alle novità Samsung in arrivo prossimamente con il suo prossimo phablet e la nuova generazione di prodotti Apple, ma intanto proseguono le indiscrezioni che vedono ...

Google Drive si adegua a Gmail - mentre spuntano nuove prove di Material Design 2 : Google Drive in versione desktop inizia a ricevere un nuovo look in linea con quello già disponibile per Gmail, mentre possiamo dare un'occhiata ad alcune prove di app e siti di partner esterni in stile Material Design 2. L'articolo Google Drive si adegua a Gmail, mentre spuntano nuove prove di Material Design 2 proviene da TuttoAndroid.

Google AI prende il posto di Google Research : Big G punta sull’intelligenza artificiale : Con la conferenza per gli sviluppatori, Google I/O 2018, che prende il via oggi, Google anticipa quale sarà il tema centrale della conferenza e del futuro dell’azienda con il lancio di un nuovo sito dedicato che prende il posto di Google Research. La costola dell’azienda che si occupa di ricerca è stata rinominata Google AI, la società di Mountain View punta tutto sull’intelligenza artificiale. Google AI: Google punta tutto ...

