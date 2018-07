Golf | PGA Tour 2018 | Kelly Craft balza in testa nel A Military Tribute at The Greenbrier

Golf - PGA Tour 2018 : Webb Simpson chiude in testa il A Military Tribute ad The Greenbrier al termine del primo round : Il PGA Tour si sposta in West Virginia per dar vita al A Military Tribute at The Greenbrier (montepremi 7,3 milioni di dollari). Sul percorso par 70 del The Greenbrier Old White TPC di White Sulphur Springs (West Virginia, Stati Uniti) troviamo in testa Webb Simpson. Lo statunitense guida la leaderboard al termine del primo round con lo score di -9 (61 colpi), frutto di 7 birdie ed un eagle. In seconda posizione, staccato di appena una ...

Golf – La prima volta non si scorda mai - le emozioni di Francesco Molinari dopo il successo nel PGA Tour : Con il trionfo nel Quicken Loans National, il campione torinese Francesco Molinari è il primo azzurro a imporsi sul massimo circuito di Golf statunitense dal 1947. Le sensazioni del Golfista italiano Francesco Molinari riscrive la storia del Golf azzurro. dopo il trionfo europeo nel BMW PGA Championship dello scorso maggio, il campione torinese fa il bis negli USA, conquistando il Quicken Loans National nel Maryland e diventando così il ...

Golf - Molinari vince a Potomac : è il primo italiano a trionfare nel Pga Tour Usa : Sono serviti 259 colpi, 21 sotto il par, a Francesco Molinari per diventare il primo italiano della storia a vincere nel PGA Tour statunitense, il più importante circuito di Golf al mondo. A Potomac, nel Maryland, l’azzurro ha anche eguagliato il record del percorso nel suo ultimo giro (62, -8) e lasciato a otto colpi di distanza il secondo classificato Ryan Armour. L’ex numero uno mondiale Tiger Woods è rimasto invece distante ...

Golf; Molinari conquista il Pga tour - un italiano dopo 70 anni : Penna era un napoletano cresciuto a New York, mentre Francesco Molinari è un ragazzo torinese che ha saputo farsi strada nel mondo del golf un passo dopo l'altro, un successo dopo l'altro. Quest'anno ...

Golf - LPGA Tour 2018 : Sung-Hyun Park si prende tutto al playoff. Suo il KPMG Women’s PGA Championship : Nemmeno un bogey nelle ultime 30 buche, un quarto round solido ed un playoff da urlo. Con questo biglietto da visita Sung-Hyun Park si aggiudica il KPMG Women’s PGA Championship, uno dei 5 Major del circuito femminile, con lo score complessivo di -10 (278 colpi). La sudcoreana è dovuta però passare dalle buche di spareggio per avere la meglio della connazionale So-Yeon Ryu, e della nipponica Nasa Hataoka. Sul percorso par 72 del Kemper ...

Golf – Francesco Molinari da favola! Primo trionfo sul PGA Tour : Un fenomenale Francesco Molinari vince per la prima volta sul PGA Tour. Con una grandissima prestazione ha distaccato di ben otto colpi Ryan Armour e di nove Sung Kang Un fenomenale Francesco Molinari ha vinto con 259 (67 65 65 62, -21) colpi il Quicken Loans National ottenendo la sua prima vittoria nel PGA Tour statunitense sul tracciato del TPC Potomac at Avenel Farm (par 70), a Potomac nel Maryland. Con una prestazione straordinaria ...

Golf - storica vittoria per Molinari. L'azzurro vince il primo titolo nel Pga Tour : Altra impresa storica per Francesco Molinari. Il Golfista azzurro vince il Quicken Loans National e conquista il primo titolo in carriera sul Pga Tour . Erano 71 anni che un italiano , seppur ...

Golf - KPMG Women’s PGA Championship 2018 : So Yeon Ryu va in fuga nel Major - Brooke Henderson insegue il bis : Un giro perfetto consente a So Yeon Ryu di andare in fuga nel KPMG Women’s PGA Championship 2018, il terzo Major stagionale in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Kemper Lakes Golf Club di Kildeer, nell’Illinois. La sudcoreana ha completato il terzo round in 67 colpi con 3 birdie nelle ultime 5 buche, un andamento travolgente che gli ha consentito di staccare le compagne di viaggio e di involarsi da sola in testa alla leaderboard con 11 ...

Golf - PGA Tour 2018 : Francesco Molinari è in testa al Quicken Loans National a un giro dal termine! : Francesco Molinari è a un giro dal suo primo titolo sul PGA Tour. Il torinese è in testa al Quicken Loans National a diciotto buche dal termine. Anche nel round del sabato Chicco ha confermato le ottime impressioni lasciate dall’avvio di torneo, replicando il 65 del secondo giro, frutto di sei birdie, due dei quali nelle ultime due buche. Peccato solo per un bogey alla 8, soltanto il secondo colpo perso nelle 54 buche giocate fin qui a ...

Golf - PGA Tour 2018 : un trio al comando del Quicken Loans National. Francesco Molinari è quarto! : Francesco Molinari è in piena lotta per il titolo del Quicken Loans National, prova del PGA Tour che si sta disputando in questo weekend a Potomac. Il giocatore italiano ha vissuto una bella giornata, girando in 65 colpi, ovvero 8 sotto il par, grazie al suo consueto gioco ordinato e pulito, senza sbavature. Molinari è l’unico europeo della top ten, a -8 in quarta posizione, ad un solo colpo dal gruppo di testa. A comandare la classifica ...

Golf – Pga Tour - Quicken Loans National : Francesco Molinari al quarto posto - Woods solo undicesimo : L’azzurro Francesco Molinari è a un colpo dai tre leader Ryan Armour, Brian Gay e Beau Hossler a Quicken Loans Francesco Molinari, in grande spolvero, ha offerto un’altra ottima prova ed è salito dal decimo al quarto posto con 132 (67 65, -8) colpi nel Quicken Loans National (PGA Tour), preceduto soltanto di uno dai tre leader Ryan Armour (131 – 66 65, -9), Brian Gay (67 64) e Beau Hossler (65 66). Non è stato da meno Tiger Woods da 48° a ...

Golf - KPMG Women’s PGA Championship 2018 : Brooke Henderson affianca So Yeon Ryu e Sung Hyun Park al comando del terzo Major stagionale : Due sudcoreane e una canadese svettano in testa al KPMG Women’s PGA Championship 2018, il terzo Major stagionale che va in scena sul percorso par 72 del Kemper Lakes Golf Club di Kildeer, nell’Illinois. So Yeon Ryu e Sung Hyun Park sono attualmente in testa alla classifica con 6 colpi sotto il par, affiancate a metà gara dalla canadese Brooke Henderson, seconda un anno fa e vincitrice del torneo nel 2016. La Ryu è riuscita ad ergersi in ...

Golf - PGA Tour 2018 : Andrew Landry e J.J. Spaun guidano il Quicken Loans National dopo il round d’esordio : Il PGA Tour 2018 si è spostato nel Maryland (Stati Uniti), precisamente a Potomac, per dar vita ad una nuova edizione del Quicken Loans National (montepremi 7,1 milioni di dollari). La competizione si svolge sul nuovo percorso par 70 del TPC Potomac at Avenel Farm, e vede al comando dopo il primo round la coppia composta dagli americani Andrew Landry e J.J. Spaun. Entrambi hanno chiuso il giro d’esordio con lo score di -7 (63 colpi), una ...