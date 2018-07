Golf – Dubai Duty Free Irish Open | van Rooyen prende il largo

sportfair

(Di sabato 7 luglio 2018) Eurotour: nelilErik Van, scende Paratore. Il sudafricano ha quattro colpi di vantaggio nel torneo delle Rolex Series. Fuori gioco Rahm e McIlroy Il sudafricano Erik Vanconduce con 202 (71 65 66, -14) colpi il, il quarto degli otto eventi delle Rolex Series dell’European Tour, con un montepremi di sette milioni di dollari, che si sta svolgendo al Ballyliffin GC (par 72), nella Contea di Donegal in Irlanda. Sono scivolati in bassa classifica Renato Paratore, 51° con 217 (75 67 75, +1), e Matteo Manassero, 70° con 220 (72 72 76, +4). A un giro dal termine Erik Vanha quattro colpi di vantaggio sullo svedese Joakim Lagergren e sul neozelandese Ryan Fox (206, -10), in vetta per due turni, e cinque sull’inglese Danny Willett (207, -9). Al quinto posto con 208 (-8) lo scozzese Russell Knox e al ...