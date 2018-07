Gli ultimi due quarti | apre Svezia-Inghilterra | alle 20 c' è Russia-Croazia

F1 - Vettel continua a combattere con il fastidio al collo : Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Seb : Il fisioterapista di Vettel ha massaggiato finora il collo del tedesco, che presenta al momento fastidi con cui il pilota dovrà convivere Non c’è pace per Sebastian Vettel in questo sabato di qualifiche, il tedesco infatti ha dovuto concludere anzitempo la terza sessione di prove libere per un fastidio al collo che continua a tormentarlo. Pochi minuti fa, il suo fisioterapista di fiducia ha abbandonato il motorhome del pilota della ...

L’estate in tour di Benji e Fede - concerti al via da Napoli : ultimi biGlietti - ingressi e restrizioni : Il tour di Benji e Fede è pronto per la partenza. Il duo modenese è sul punto di tornare sul palco per il supporto di Siamo solo noise, album che hanno rilasciato nel mese di marzo e che ha rappresentato il seguito naturale del grande successo di Zeropositivo. Già annunciate due grandi date nei palasport, in programma per il mese di novembre, che hanno ufficializzato durante la loro ultima partecipazione ai Wind Music Awards all'Arena di ...

Al via il tour estivo di Riki - prima data a Pescara : info ingressi e ultimi biGlietti : Il tour estivo di Riki sta per prendere il via. Il giovane artista di Tremo è ora pronto a tornare sul palco dopo i successi ottenuti con la sessione invernale dei concerti, che ha raggiunto anche il prestigioso palco del Mediolanum Forum di Assago. I nuovi appuntamenti prendono avvio da sabato 7 luglio con la prima data di Pescara, per la quale sono in vendita gli ultimi biglietti su TicketOne e Ciaotickets. I tagliandi di ingresso sono ...

Led Zeppelin - Gli ultimi giorni - : Per un certo periodo portano questi nuovi suoni in giro per il mondo. Nel 1998 esce un altro album, Walking into Clarksdale , che ha una strumentazione rock roll più tradizionale e si allontana dal ...

Castelluccio di Norcia - è la fioritura più bella deGli ultimi 10 anni : Un trionfo di colori, profumi e natura. A Castelluccio di Norcia, dicono i locali, si assiste alla fioritura bella degli ultimi 10 anni. Il rosso dei papaveri, il blu dei fiordalisi, l'azzurrino della ...

Continua la crisi nera di HTC : mai così male neGli ultimi due anni - nonostante HTC U12 Plus : nonostante la presenza sul mercato di Vive Pro e U12 Plus, il mese di giugno è stato il peggiore degli ultimi due anni per HTC, almeno dal punto di vista finanziario. L'articolo Continua la crisi nera di HTC: mai così male negli ultimi due anni, nonostante HTC U12 Plus proviene da TuttoAndroid.

Icardi e Wanda su di giri ad Ibiza : il calciatore e la moglie scatenati durante Gli ultimi giorni di vacanza [VIDEO] : Icardi si gode gli ultimi giorni di vacanza accanto a Wanda Nara, ad Ibiza i due si scatenano in un locale dell’isola spagnola Wanda Nara e Mauro Icardi si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza ad Ibiza. La coppia, dopo un tour estivo da invidia, è approdata sull’isola spagnola della perdizione. Qui il calciatore dell’Inter e la moglie si sono scatenati a ritmo di musica in un locale. Sono gli ultimi momenti di ...

Mercato : Cristiano Ronaldo alla Juventus. Siamo oramai aGli ultimi dettagli : Photo by Francois Nel/Getty Images© scelta da SuperNews , Prepariamoci all'arrivo in pompa magna di Cristiano Ronaldo alla Juventus . Il rumours di Mercato, balzato agli onori della cronaca ad inizio settimana si sta gradualmente concretizzando. Sia a Madrid che a Torino , per ragioni diverse, vi è fermento e trepidazione. Nella Capitale spagnola si apprestano a dire addio all'...

Rivoluzione con il sensore delle impronte digitali del Samsung Galaxy S10 : Gli ultimi rumors : Mancano ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale del nuovo Samsung Galaxy S10, anche perché come vi abbiamo anticipato nella giornata di ieri con ogni probabilità non ci sarà alcun anticipo sulla tabella di marcia solitamente fissata per la serie S nel corso del 2019. Eppure già in estate stanno venendo alla luce diverse anticipazioni che in qualche modo ci avvicinano all'evento. La questione pare investire anche il cosiddetto S10 Plus ...

A proposito di Turchia - riassunto breve deGli ultimi quattro anni sotto Erdogan : ... sempre più costretti in vincoli soffocanti, che ha fatto notizia sui giornali di tutto il mondo. Nella puntata de Il tempo e la storia che la Rai ha dedicato agli ultimi trent'anni della Turchia, ...

Grande Fratello Vip 3/ Sara Tommasi e Gianluca Fubelli nella Casa? L’appello di lei e Gli ultimi nomi : Grande Fratello Vip 3, Sara Tommasi fa un nuovo appello per entrare nella Casa, Gianluca Fubelli nel cast? Ecco tutti gli ultimi nomi e le indiscrezioni emerse.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 04:15:00 GMT)

Saldi - Codacons : al via con sconti più pesanti deGli ultimi anni : Roma, 5 lug., askanews, - I Saldi estivi 2018 partiranno con gli sconti medi più alti degli ultimi anni. Lo afferma il Codacons che parla di riduzioni medie tra il 30 ed il 40% del prezzo di ...

Ultimi biGlietti e scaletta del concerto di Ermal Meta a Roma il 5 luGlio : info utili e ingressi : Finalmente in arrivo il concerto di Ermal Meta a Roma. Dopo la grande apertura del 28 aprile al Mediolanum Forum di Assago, l'artista di Fier è pronto a tornare su un grande palco per il Non abbiamo armi tour, che ha avviato dal Velodromo di Fiorenzuola D'Arda il 28 giugno scorso. I biglietti per assistere al concerto sono disponibili su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. Coloro che hanno scelto la consegna tramite ...

Animando mantova : Gli ultimi due appuntamenti : ultimi due appuntamenti di 'Animando mantova', la rassegna di spettacoli di animazione organizzata a partire dal 1991 dal Centro teatrale Corniani in collaborazione e con il sostegno del Comune di mantova e inserita nel cartellone di eventi 'E… state ...