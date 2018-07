Gli smartphone Android low budget vendono i dati degli utenti nei Paesi in via di sviluppo

Feiyu Vimble 2 - miGlior gimbal per smartphone economico in offerta su Amazon : Il Feiyu Vimble 2 è una piccola rivoluzione nel mondo dei gimbal per smartphone: non solo viene proposto ad un prezzo decisamente aggressivo, risultando una valida alternativa rispetto ad altri competitor come lo Yi gimbal (in sconto di ben 50€ ora!), lo Smooth Q di Zhiyun e il DJI Osmo Mobile 2, ma ha anche una feature che nessuno di questi gimbal menzionati offre. C’è infatti un piccolo braccio telescopico realizzato in metallo che ...

Nokia 5.1 Plus previsto per l’11 luGlio - altri due smartphone Nokia in autunno : Nokia 5.1 Plus, chiamato anche Nokia X5, sarebbe pronto a fare la sua entrata in scena! La data di lancio prevista è quella […] L'articolo Nokia 5.1 Plus previsto per l’11 luglio, altri due smartphone Nokia in autunno proviene da TuttoAndroid.

Smartphone 200 euro : i miGliori da comprare : Non sempre bisogna spendere molto per riuscire a chiudere un ottimo affare e portarsi a casa uno Smartphone dalle prestazioni convincenti. Proprio per questo motivo, dopo avervi parlato dei migliori Smartphone da 100€, in questo articolo abbiamo selezionato invece i migliori Smartphone sotto i 200€. In questa speciale categoria è possibile trovare dei dispositivi decisamente performanti, non perfetti sotto tutti i punti di vista, ma che ...

Da oggi potete acquistare ratealmente Gli smartphone Xiaomi nei Mi Store italiani : Da oggi è possibile acquistare ratealmente gli smartphone Xiaomi anche nei Mi Store italiani, con un ulteriore vantaggio per chi lo farà entro il 31 luglio. L'articolo Da oggi potete acquistare ratealmente gli smartphone Xiaomi nei Mi Store italiani proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Black Shark è il miGliore smartphone di giugno 2018 secondo AnTuTu : AnTuTu ha da poco pubblicato la sua Top 10 degli smartphone più performanti per il mese di giugno 2018. In prima posizione è presente Xiaomi Black Shark. L'articolo Xiaomi Black Shark è il migliore smartphone di giugno 2018 secondo AnTuTu proviene da TuttoAndroid.

Samsung - Gli smartphone inviano foto di nascosto dai proprietari dopo l'aggiornamento : Secondo T-Mobile , seconda multinazionale al mondo nelle telecomunicazioni, la colpa è certamente di Samsung. L'unico modo per evitare che questo avvenga nuovamente però è revocare i permessi di ...

TIM Pay porta i pagamenti contactless suGli smartphone Android con NFC : TIMpersonal lascia il posto a TIM Pay, la nuova soluzione di mobile banking offerta da TIM che porta i pagamenti contactless per tutti gli smartphone Android dotati di chip NFC. Ecco come funziona e come attivarla. L'articolo TIM Pay porta i pagamenti contactless sugli smartphone Android con NFC proviene da TuttoAndroid.

Ricerca - smartphone : le app registrano di nascosto le conversazioni deGli utenti? : Le app dello smartphone registrano di nascosto le conversazioni degli utenti? La risposta è negativa: per giungere a questa conclusione sono state analizzate migliaia di app nell’ambito del primo ampio studio accademico condotto dalla Northeastern University sul tema. I Ricercatori hanno studiato il comportamento di 17mila popolari app per Android, tra cui quelle connesse a Facebook, per capire se alcune di queste registrassero di nascosto ...

Hamas ha hackerato Gli smartphone di decine di soldati israeliani : Quelli con Android, usando due app per appuntamenti e una sui Mondiali di calcio, e non è la prima volta che succede The post Hamas ha hackerato gli smartphone di decine di soldati israeliani appeared first on Il Post.

Xiaomi ci spiega perché ha deciso di toGliere il jack delle cuffie dai nuovi smartphone : Jai Mani, Product Manager di Xiaomi India, spiega perché sui dispositivi bezel less è stato rimosso il jack audio, in risposta a un video pubblicato dallo YouTuber Marques Brownlee. L'articolo Xiaomi ci spiega perché ha deciso di togliere il jack delle cuffie dai nuovi smartphone proviene da TuttoAndroid.

Gli smartphone Samsung potrebbero inviare le tue foto a contatti a caso : (foto: Lorenzo Longhitano) Quel che custodiamo nella memoria dello smartphone in alcuni casi è quanto di più intimo si possa immaginare, soprattutto se pensiamo alle fotografie, che siano state scattate con la fotocamera, salvate da Internet o ricevute da altri contatti. Per questo sta destando preoccupazione un bug emerso in queste ore a bordo di alcuni smartphone Samsung: un corto circuito software presente nell’app di messaggistica dei ...

Tanti Smartphone Xiaomi In Offerta Su GearBest – 2 LuGlio : Tantissimi Smartphone Xiaomi in Offerta su GearBest il 2 Luglio 2018! Redmi Note 5, Redmi 5A, 5, 5 Plus, Redmi S2, Mi Mix 2S e Tanti altri dispositivi Xiaomi in Offerta speciale su GearBest Smartphone e telefoni Xiaomi in Offerta su GearBest Sei alla ricerca di un nuovo Smartphone? Vuoi comprare un nuovo telefono con Android e non […]

Le miGliori offerte Red Friday Mediaworld su smartphone? Cos’è e come funziona fino all’8 luGlio : Quali saranno le offerte del Red Friday Mediaworld, valido si dal 6 all'8 luglio ma di cui i primi assaggi di promozioni hi-tech sono già valide oggi 2 luglio? Cos'è poi la nuova iniziativa della catena di elettronica italiana che opera nei numerosi negozi fisici sparsi sul territorio ma anche online? Tutti conoscono il Black Friday di fine novembre, appuntamento fisso con lo shopping pre-natalizio a cui aderisce pure Mediaworld da svariati ...