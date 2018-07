Gli anarchici devastano Trento

Milano - le azioni di massa deGli anarchici : minacce e trappole agli ispettori Mm : Hanno lavorato coi martelli da muratore. Non c'è , sempre, bisogno di buttar giù una porta per occupare una casa. In un giorno di febbraio scorso, per prendersi l'alloggio 2, scala A, nel palazzo di ...

Anarchici in ritirata : con Gli alpini a Trento trionfano i tricolori : Le avanguardie rivoluzionarie sono tornate in retroguardia, i muri delle strade principali di Trento sono puliti da scritte come 'alpini assassini' oppure 'una faccia da fiumi di vino, un cappello da ...

Sassi e binari in fiamme - anarchici "attaccano" la festa deGli Alpini : La novantunesima Adunata Nazionale degli Alpini 2018 a Trento è diventata teatro di un attentato alla rete ferroviaria: gli...

Trento - Alpini : sabotate ferrovie per l’Adunata Nazionale/ Replica aGli anarchici : “cieca follia retrograda” : Trento, 92esima Adunata Nazionale degli Alpini: scontri e minacce dai Centri Sociali con sassate sui negozi. Due attentati incendiari contro le linee ferroviarie del Brennero(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 19:45:00 GMT)

Milano - centinaia al corteo deGli anarchici contro le multinazionali | Bastoni in auto - cinque denunciati : Milano, centinaia al corteo degli anarchici contro le multinazionali | Bastoni in auto, cinque denunciati Milano, centinaia al corteo degli anarchici contro le multinazionali | Bastoni in auto, cinque denunciati Continua a leggere

Milano - centinaia al corteo deGli anarchici contro le multinazionali : Milano, centinaia al corteo degli anarchici contro le multinazionali Minacce ai giornalisti: “Andate via, fate parte del sistema” Continua a leggere