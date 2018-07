Giovani intrappolati in Thailandia - allenatore si scusa con i genitori : mi prenderò cura di loro : Giovani intrappolati in Thailandia, allenatore si scusa con i genitori: mi prenderò cura di loro Giovani intrappolati in Thailandia, allenatore si scusa con i genitori: mi prenderò cura di loro Continua a leggere L'articolo Giovani intrappolati in Thailandia, allenatore si scusa con i genitori: mi prenderò cura di loro proviene da NewsGo.

Giovani intrappolati in Thailandia - l'allenatore si scusa con genitori | I ragazzi : stiamo bene : Le operazioni di soccorso, intanto, hanno per ora accantonato la possibilità di un'evacuazione subacquea: è troppo rischioso. Ridotto il numero dei soccorritori, ma in 4 sono sempre con loro

Thailandia : interrotte ricerche per salvare i Giovani intrappolati in una grotta : Nonostante gli aiuti internazionali, da USA e Regno Unito, a nulla sono valsi i tentativi di salvataggio di 12 ragazzi e del loro allenatore di calcio, intrappolati da cinque giorni in una grotta inondata dall’acqua in Thailandia: a causa della pioggia incessante nella provincia di Chiang Rai, il livello dell’acqua ha continuato a salire, costringendo i soccorritori a interrompere le operazioni. Si sta ora ipotizzando un altro modo ...

Thailandia - 12 Giovani calciatori intrappolati in una grotta/ Ultime notizie - senza cibo e ossigeno da giorni : Thailandia, 12 giovani calciatori intrappolati in una grotta, senza cibo e ossigeno da 5 giorni: apprensione nel sud est asiatico. Un centinaio di uomini impegnati nelle ricerche(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 14:12:00 GMT)

Thailandia - fiato sospeso per 12 Giovani calciatori intrappolati in una grotta : Angoscia e ansia in Thailandia per il destino di un'intera squadra di ragazzi tra gli 11 e i 15 anni, dispersi dopo un'incauta escursione in una zona impervia del Paese. Secondo quanto riferiscono i ...

Thailandia: 12 giovani calciatori intrappolati in una grotta sommersa dall'acqua I dodici ragazzi e il loro allenatore sarebbero ancora vivi, sono in corso le delicatissime operazioni di soccorso.