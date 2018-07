Giornalisti | Mentana fonderà un quotidiano online realizzato da giovani

Savona ignora i Giornalisti e Mentana si indispettisce : "Quando vorrà parlare - useremo il silenzio" : "Ci proviamo, ci proviamo" e Mentana lancia il suo inviato Paolo Celata a raccogliere una dichiarazione del nuovo ministro degli Affari Europei Paolo Savona poco dopo la fiducia al governo Conte. Ma quest'ultimo non vuole saperne di rispondere al corrispondente di La 7 e ai giornalisti presenti e lascia Palazzo Madama in totale silenzio e scordato dai poliziotti. (Qui il video)Mentana si arrabbia in direttaL'atteggiamento di Savona non viene ...

