Giorgia Villa | il volto dolce della ginnastica azzurra Campionessa d’Italia | un futuro

Ginnastica - Giorgia Villa CAMPIONESSA D’ITALIA! Show della fatina - Iorio deve abdicare. Meneghini cade - bene Busato e Mori : Giorgia Villa vola come una Fata, incanta con tutta la sua classe, conferma di essere uno dei migliori prospetti del nostro movimento e si laurea CAMPIONESSA d’Italia per la prima volta in carriera. Alla Play Hall di Riccione, la micidiale classe 2003 piazza una sua zampata stellare e conquista il tricolore nel concorso generale individuale al termine di una gara di assoluto spessore tecnico che la consacra definitivamente: oggi la ...

LIVE Ginnastica - Campionati Italiani 2018 in DIRETTA : Elisa Iorio sfida Giorgia Villa - Meneghini ci prova. All-around stellare verso gli Europei : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica artistica. Alla Play Hall di Riccione si assegna il tricolore nel concorso generale individuale femminile: spazio all’All-around, valido anche come qualificazione alle Finali di Specialità di domenica. Le migliori atlete del nostro Paese sono pronte a darsi battaglia per la conquista del titolo attualmente detenuto da Elisa Iorio. La giovane classe ...

Ginnastica - Campionati Italiani 2018 : Giorgia Villa ed Elisa Iorio - sfida per l’all-around! Meneghini ci prova - assenti Ferlito e Rizzelli. Mori a metà : La Play Hall di Riccione, nota località balneare in provincia di Rimini, è pronta a ospitare i Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno nel weekend del 7-8 luglio. La gara più importante del panorama nazionale si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, molto importante in vista degli Europei che si svolgeranno a Glasgow a inizio agosto. Rispetto alla starting list diffusa qualche settimana fa, ...