Ginnastica | Vanessa Ferrari infinita | ci prova verso le Olimpiadi! Torna ad allenarsi

(Di sabato 7 luglio 2018)ciancora una volta, da vera Arabe Fenice non molla la presa ed è pronta per un nuovo ritorno. Dopo il pesantissimo infortunio al tendine d’Achille durante la Finale al corpo libero dei Mondiali 2017, la bresciana si era dovuta sottoporre a un intervento e aveva poi iniziato una lunga fase di riabilitazione perre are in gara con il mirino puntato sulle Olimpiadi di Tokyo 2020. La 27enne ha stretto i denti e ha sempre creduto nelle proprio potenzialità, il sogno di partecipare ai Giochi per la quarta volta in carriera non la ha mai abbandonata e così dopo tanti mesi di dura riabilitazione ha finalmente sciolto i dubbi e ha deciso dirci come ha dichiarato il DT Enrico Casella a volare.tv al termine dei Campionati Italiani Assoluti che si sono svolti oggi a Riccione: “Ha cominciato a fare dei salti sul trampolino e ha deciso di ...