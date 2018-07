Ginnastica | Giorgia Villa CAMPIONESSA D’ITALIA! Show della fatina | Iorio deve abdicare

oasport

(Di sabato 7 luglio 2018)vola come una Fata, incanta con tutta la sua classe, conferma di essere uno dei migliori prospetti del nostro movimento e si lauread’Italia per la prima volta in carriera. Alla Play Hall di Riccione, la micidiale classe 2003 piazza una sua zampata stellare e conquista il tricolore nel concorso generale individuale al termine di una gara di assoluto spessore tecnico che la consacra definitivamente: oggi la ginnasta lombarda, tesserata per la Brixia Brescia, ha chiuso un cerchio. Un anno fa si era infortunata al Trofeo di Jesolo, il suo tendine d’Achille aveva sofferto pesantemente durante la Classicissima ma ha saputo stringere i denti, non ha mai mollato, ci ha creduto e oggi ha fatto la differenza. La junior, all’ultimo anno tra le under 16, si è imposta nell’all-around con un autorevole 55.250 e ha così avuto la meglio sulla coetanea ...