Giappone | maltempo e inondazioni Video | aumenta il numero delle vittime | 51 morti e 48

MALTEMPO IN Giappone/ Video 46 morti - 50 dispersi - 3 milioni di evacuati : riunione d'emergenza del premier Abe : MALTEMPO in GIAPPONE Video, 46 morti, 50 dispersi, 3 milioni di evacuati: una nazione in ginocchio a causa delle fortissime piogge che si sono abbattute nelle scorse ore(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 15:02:00 GMT)

Giappone : si aggrava bilancio maltempo - 46 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Giappone - 46 vittime e 50 dispersi per il maltempo : Giappone, 46 vittime e 50 dispersi per il maltempo Emergenza maltempo in Giappone: alle 19.00 locali le vittime ammontavano a 46, mentre 5 persone sono state ritrovate prive di sensi. Il numero dei dispersi è di almeno 50.Continua a leggere Emergenza maltempo in Giappone: alle 19.00 locali le vittime ammontavano a 46, mentre 5 persone […] L'articolo Giappone, 46 vittime e 50 dispersi per il maltempo proviene da NewsGo.

Giappone - 46 vittime e 50 dispersi per il maltempo : Emergenza maltempo in Giappone: alle 19.00 locali le vittime ammontavano a 46, mentre 5 persone sono state ritrovate prive di sensi. Il numero dei dispersi è di almeno 50.Continua a leggere

Maltempo in Giappone/ Video - 46 morti - 50 dispersi - 3 milioni di evacuati : una nazione in ginocchio : Maltempo in Giappone Video, 46 morti, 50 dispersi, 3 milioni di evacuati: una nazione in ginocchio a causa delle fortissime piogge che si sono abbattute nelle scorse ore(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 13:20:00 GMT)

Maltempo in Giappone : 46 persone sono morte - oltre 50 sono disperse : Giappone messo in ginocchio dalle piogge torrenziali che non si interromperanno almeno fino a domenica. Cinquemila uomini delle Forze di autodifesa, polizia e vigili del fuoco hanno preso parte alle ...

Maltempo - situazione drammatica in Giappone : 38 morti per il tifone Maria - 5 milioni di evacuati [FOTO] : 1/20 ...

Maltempo - emergenza in Giappone : 24 morti - 3 milioni di famiglie evacuate e 500 abitazioni distrutte [FOTO] : 1/14 STR ...

Maltempo : Giappone - 8 morti e 50 dispersi : ANSA, - TOKYO, 7 LUG - Sale a 8 il tragico bilancio del Maltempo che continua a martellare il Giappone centro occidentale, con circa 50 dispersi, mentre non si prevede un'interruzione delle piogge ...

Maltempo in Giappone : 15 persone sono morte - 50 sono disperse : Maltempo in Giappone: 15 persone sono morte, 50 sono disperse Maltempo in Giappone: 15 persone sono morte, 50 sono disperse Continua a leggere L'articolo Maltempo in Giappone: 15 persone sono morte, 50 sono disperse proviene da NewsGo.

Maltempo in Giappone : 15 persone sono morte - oltre 50 sono disperse : Giappone messo in ginocchio dalle piogge torrenziali che non si interromperanno almeno fino a domenica. Cinquemila uomini delle Forze di autodifesa, polizia e vigili del fuoco hanno preso parte alle ...

Ondata di maltempo in Giappone - milioni di evacuati : il bilancio delle vittime si aggrava - 15 morti e 50 dispersi : Si aggrava il bilancio delle vittime del maltempo in Giappone: piogge torrenziali e frane hanno provocato 15 morti e 50 dispersi. La prefettura di Okayama ha dichiarato morto un uomo investito da una frana. A Hiroshima il corpo di un bambino è stato rinvenuto in una zona allagata. Nella prefettura di Ehime, una donna è stata trovata morta al secondo piano di una casa investita da una frana. Tra i dispersi vi sono cinque persone, rimaste ...